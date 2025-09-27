Obavijesti

OPET KIKSALI

Trener Rijeke kritizirao rujevički travnjak: 'Na ovakvom terenu ni nismo mogli odigrati bolje...'

Piše Jakov Drobnjak,
Rijeka: Konferencija za medije trenera HNK Rijeke Victora Sancheza i igrača Martina Zlomislića | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ovo je put kojim moramo nastaviti. Nismo pružili najbolju igru, ali uputili smo dosta udaraca na gol, stvorili više prilika od suparnika, rekao je Victor Sanchez nakon utakmice

Rijeka još jednom nije uspjela doći do pobjede te došla do četvrtog remija u sezoni. Na Rujevici Riječani nisu uspjeli pobijediti Istru te je završilo bez golova. Utakmicu je komentirao trener Rijeke Victor Sanchez, a osvrnuo se na uvjete igre.

- Baš sam razgovarao s kolegom Rierom i došao do zaključka da na ovakvom terenu jednostavno nije bilo moguće bolje igrati. Igrači su nekontrolirano otklizavali. Teren je definitivno utjecao na igru. Utakmica je bila očekivano teška, rekao bih 50:50. Zadovoljan sam kako su igrači odgovorili na moje zahtjeve, ovo je put kojim moramo nastaviti. Nismo pružili najbolju igru, ali uputili smo dosta udaraca na gol, stvorili više prilika od suparnika. Kada sam gostovao s Olimpijom na Rujevici, to je bio vjerojatno najbolji travnjak u Hrvatskoj. Sada su iza nas dani s jakom kišom, očito su ostavili traga na terenu - rekao je Sanchez pa dodao:

- Imamo puno polivalentnih igrača koji mogu igrati na više pozicija. Moderan nogomet je vrlo dinamičan i igrači se moraju naučiti mijenjati pozicije kroz razne sustave. Ako se sjećate, tako sam igrao i s Olimpijom i na tome ću inzistirati i dok vodim Rijeku.

Momčad s Kvarnera sada očekuje utakmica Konferencijske lige protiv armenskog Noaha.

Rijeka protiv Noaha igra u gostima u četvrtak s početkom u 18.45, a nakon toga ide u goste Gorici.

