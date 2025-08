Garcia: Moramo biti sposobni igrati bez Livaje. Tomić: Igrači se šest puta zagrijali i ohladili

Gonzalo Garcia startao je pobjedom u HNL-u na klupi novog kluba. S Hajdukom je srušio bivšu momčad Istru s kojom je bio prilično uspješan i Splićane vodio do 2-1 pobjede na Poljudu.

Uvijek je najslađe pobijediti svoga, je li vam ovo najslađa pobjeda?

- Istra je dio mog života, ja sam bio dvije i pol godine tamo. Igrali smo protiv dosta prijatelja, osjećaj je poseban, ali sad sam na drugoj strani i sretan sam što sam vidio dosta prijatelja.

Marešić nije igrao, znači li to da dolazi?

- Ne znam, mislim da nije igrao jer nije 100% fit, imao je problem s preponama, trudio se da igra unatoč problemima. Mislim da je to razlog.

Primili ste gol iz pogreške?

- Želimo igrati tako, "build up", to nam daje snagu, ali nekad pogriješimo. Dogodi se, ali to je naša odluka, tako ćemo igrati. Nadam se da navijači razumiju da je to naš način, nakon dvije minute od gola mi smo napravili sličnu akciju i došli pet na tri u završnicu.

Istra se pokazala teškim suparnikom, vi ste upisali dvije pobjede u zadnjim minutama?

- Ja znam Istru dobro, koliko su dobri kao grupa, koliko su jaki. Bila je teška utakmica, mi smo u procesu konstrukcije. Sretan sam i ponosan što smo mi tijekom cijele utakmice pokazali kontrolu i napadali...

Protiv Zire ste igrali produžetak, a sad ste čekali 50 minuta na početak?

- Protiv Zire smo se vraćali, sad smo igrali dobro, napravili smo pogrešku i malo smo imali sreće. Nastavili smo igrati, imamo dosta mladih igrača.

Pobijedili ste bez Livaje?

- Odigrali smo odlično, s Livajom igramo drugačije, pokušavamo naći načina biti jači i moramo biti sposobni igrati bez njega. Livaja je jedna od najboljih igrača lige, on kad je na 100% radi velike stvari. Protiv Zire nije bio najbolje ali smo uspjeli, on će uživati kad se vrati.

Mlačić, odigrao je zrelo?

- On je igrač koji bi trebao još odrastanja, ali nemamo vremena. Vjerujemo mu, nije mogao spavati prije Zire, sad je bio relaksiraniji, ali on ima talenta, sluša, to je najvažnije za igrača. Ima talent, ima mentalitet, stavljamo dosta odgovornosti na njegova leđa, nije to najsretnije, ali moramo i nema nam druge.

Trener Istre Goran Tomić nije bio zadovoljan konačnim rezultatom utakmice.

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi, iskoristili su ono što smo im mi ponudili. Odigrali smo korektnu utakmicu, međutim ima nekih detalja na kojima moramo raditi. Parirali smo u polju i bili dobar suparnik, a u prvom poluvremenu nam je nedostajalo više kvalitete prema naprijed. Sve je vodilo prema neriješenom, ali Hajduk je iskoristio naša dva poklona.

Što vam je nedostajalo?

- Zamjene koje smo uvodili išle su prema tome da uzmemo bodove, ali u prvom poluvremenu nam je dosta toga nedostajalo.

Marešić nije igrao, znači li to da dolazi u Hajduk?

- On je još naš igrač pa ne bih to komentirao.

Rekli ste da ste Hajduku poklonili dva, ali i Hajduk je poklonio vama jedan gol?

- Mi smo poklonili dva, oni jedan. Da je utakmica završila remijem bilo bi najrealnije. Međutim nogomet se igra za golove i Hajduk je zasluženo pobijedio.

Kako ste doživjeli uvertiru uoči utakmice s obilnom kišom?

- Šest puta su se igrači zagrijali i ohladili. Prvi put mi se to dogodilo, ali kako nama, tako i Hajduku.