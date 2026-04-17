REMI SA SLAVENOM

Garcia: Možemo biti zadovoljni bodom, danas smo bili slabi...

Piše Jakov Drobnjak,
SLAVEN BELUPO - HAJDUK 2-2 Slaven Belupo je bio opasan, a mi u napadu nismo bili organizirani. Trebali smo imati ljude koji mogu trčati, a danas ih nismo imali puno, rekao je trener Hajduka

Slaven Belupo i Hajduk odigrali su 2-2 u Koprivnici u uzbudljivoj utakmici. Slaven je dva puta vodio i bio konkretnija momčad, ali je Hajduk iskoristio svoje šanse i došao do boda. Nije to bila najbolja predstava Garcijine momčadi i sada Dinamo pobjedom nad Rijekom u subotu (16 sati) može praktički osigurati naslov. Utakmicu je komentirao trener Splićana, Gonzalo Garcia.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Možemo biti sretni s rezultatom. Mislim da su u većini utakmice izgledali bolje od nas. Nismo dobro ušli u utakmicu, nismo bili pravi. Na kraju možemo biti sretni. Nisam sretan s činjenicom da smo bili efikasni, trebali smo više kreirati. Kreiranjem se pobjeđuju utakmice. Obično utakmice u koje uđemo s ovakvim pristupom izgubimo - rekao je Garcia pa nastavio:

- Nismo bili fokusirani, pristup nije bio dobar. Slaven Belupo je bio energičan, jako dobar. Mi smo momčad koja može igrati dobro i dominirati protiv svakoga, ali isto tako lako možemo izgubiti. Kad nastupimo kao momčad, onda smo jako jaki. Bili smo slabi, trebali smo jednostavno nešto promijeniti. Slaven Belupo je bio opasan, a mi u napadu nismo bili organizirani. Trebali smo imati ljude koji mogu trčati, a danas ih nismo imali puno.

Pohvalio je trenera Slavena, Marija Gregurinu, i komentirao Almenu koji se vratio.

- Mario je odličan trener, jako dobro donosi odluke. Njegova momčad jako je dobra, napravio je odličan posao. Almena? Tek se vratio, da. Jako je važan igrač zbog načina na koji želimo igrati. Falio nam je, ali ne želim da pričamo o pojedincima. Kad nastupamo kao momčad, nije bitno tko igra. To je pobjednički mentalitet, da nastupamo i radimo kao momčad. To je jedini način. Krovinović? Ne znam puno, ima ozljedu gležnja. Vidjet ćemo - zaključio je trener Hajduka.

