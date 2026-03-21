Garcia ne preferira Livaju, ali ne može ignorirati njegovu formu. Ovo je mogući sastav Hajduka

Hajduk zaostaje za Dinamom deset bodova i premda je do kraja prvenstva ostalo još deset kola, dojam je da su se svi u klubu i oko njega oprostili od naslova prvaka.

Nogomet je pao u drugi plan, tema broj jedan u Splitu, okolici i cijeloj državi je potencijalno rušenje Poljuda i izgradnja novog stadiona, ali i izjave Marka Livaje koje su poprilično odjeknule. Kazao je kako se triput dogovorio oko novog ugovora i da čeka odgovor kluba, ali i otkrio je kako se zbog greške unutar kluba njegov oporavak od ozljede, s predviđenih dva tjedna, produljio na dva mjeseca i da je zbog toga imao problema s povratkom u formu.

No, prvenstvo ide dalje i nema vremena za traženje krivaca. Rijetko tko još vjeruje u titulu, ali čuda su moguća, pogotovo u hrvatskom nogometu. Splićani danas od 15 sati gostuju u Gradskom vrtu kod Vukovara u 27. kolu HNL-a i pokušat će smanjiti zaostatak za 'modrima'.

Trener Gonzalo Garcia i Marko Livaja nemaju iste poglede na nogomet, što je nedavno izjavila i 'desetka' Hajduka, pa je češće bio na klupi nego na terenu. No, Livajina forma u posljednje vrijeme i enorman pozitivni utjecaj na ostatak momčadi je takav da ga Garcia ne može ignorirati i kapetan će danas krenuti od prve minute. Zabio je tri gola i dvaput asistirao u posljednjih pet utakmica, podsjetio je na prošlosezonske partije kada je sam na svojim leđima nosio momčad u borbi za naslov prvaka i pokupio sve individualne nagrade na kraju sezone.

Garcijin miljenik Michele Šego se ugasio. U prvom dijelu sezone s 11 golova prva violina kluba i najbolji strijelac lige, no u nastavku blijed i neprepoznatljiv. Posljednji gol zabio je baš Vukovaru (2-1) i to u 18. kolu, u posljednjem srazu ove dvije momčadi, kada su Livaja i Ante Rebić dobili crvene kartone. Više odgovara za stil igre koji Urugvajac gaji, brz je i odličan u presingu, no gola nema ni za lijek pa će danas priliku čekati s klupe.

Ante Rebić zabetonirao se na lijevom krilu i igra sve bolje, dok se isto tako može reći i za Roka Brajkovića. Ima izuzetne trkačke kapacitete, iznimno srčan i borben, uspio se nametnuti na desnom krilu u izostanku Ikera Almene. Iako, nedostaje njegov opipljiviji učinak.

Vezni red trebao bi izgledati kao u većem dijelu proljetnog dijela sezone. Rokas Pukštas ispred Filipa Krovinovića i Huga Guillamona, koji je postao Garcijin čovjek od povjerenja. Luka Hodak je ozlijeđen pa je Niko Sigur svakako jedina opcija za desni bok, lijevo će biti Šimun Hrgović, a Dariju Marešiću će društvo u obrani praviti Marino Skeli koji je dobio prednost ispred Rona Racija.

Postava Hajduka za utakmicu protiv Vukovara: