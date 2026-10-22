Garcia nije sklon promjenama, ali za Thun su moguće dvije

Hajduk je doputovao u Thun, gdje ga večeras od 21 sat (Arena Sport 1) očekuje susret drugog kola grupne faze Konferencijske lige. U prvom kolu Hajduk je izborio veliku pobjedu protiv Ajaxa, dok je Thun poražen od Twentea. Švicarci su, s druge strane, imali dosta problema i za vikend, kad su tek nakon raspucavanja kaznenih udaraca izborili prolaz u domaćem Kupu protiv niželigaša Schaffhausena.

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U obrani samo jedna dvojba

Za razliku od njih, Hajduk utakmicu dočekuje u iznimno pozitivnoj atmosferi, dodatno podignutoj pobjedama nad Dinamom, Ajaxom i Varaždinom, koje su momčadi napunile samopouzdanjem. Svi igrači su zdravi i spremni za važnu utakmicu u kojoj bi pozitivan rezultat značio i korak bliže prolasku u sljedeću fazu natjecanja.

Atmosfera na stadionu trebala bi biti također iznimno poticajna. Prema dostupnim informacijama iz Švicarske, gotovo polovicu kapaciteta od 10.000 mjesta napunit će simpatizeri Hajduka.

Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice ima slatke brige. Dobre igre i rezultati zaoštrili su konkurenciju za početnu postavu, ali trener Hajduka vjeruje igračima koji su dosad iznijeli najveći teret pa je teško očekivati neke bitnije promjene u momčadi.

Gonzalo Garcia eventualno može rotirati stopere Rona Racija i Dennisa Hadžikadunića. Bosanskohercegovački reprezentativac odradio je dobar posao u 90 minuta protiv Ajaxa, hrvao se sa stasitim Arokodareom, ali za utakmicu s Thunom, koja se igra na umjetnoj travi, trebat će više brzine.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Veća minutaža i za Pajazitija?

Ne isključujemo ni veću minutažu za Adriona Pajazitija, koji će zbog četiri žuta kartona preskočiti gostovanje u Puli pa protiv Thuna može odraditi utakmicu punim intenzitetom i omogućiti nekom od veznih igrača da predahne.

Moguće su, dakle, neke sitne korekcije, ali jednako je tako moguće i da ih ne bude jer stara je maksima nogometnih trenera da se momčad koja dobro igra i postiže dobre rezultate ne mijenja.

Hajduk se nakon utakmice s Thunom neće vraćati u Split, nego će charter letom odmah krenuti prema Puli, gdje će se regenerirati i pripremati za utakmicu s Istrom. Putovanje u Pulu inače je jedno od najduljih i najkompliciranijih za Hajduk, a ovo je dobra prilika da momčad izbjegne putovanje autobusom, koje zna potrajati i sedam-osam sati.

Odluka povjerenika natjecanja da se utakmice Hajduka i Dinama igraju u ponedjeljak i utorak, kako bi naši europski predstavnici imali malo više odmora, Hajduku baš i nije išla na ruku jer mu je produžila boravak u Puli za jedan dan.

No nije svako zlo za zlo. Nekoliko dana koje će momčad provesti zajedno dobro će joj doći da se igrači dodatno zbliže, a nadajmo se i da će imati razloga proslaviti dobar rezultat iz Švicarske.

Foto: Zvonimir Barisin

Očekivani sastavi:

Thun (4-4-2): Steffen - Fehr, Bamert, Burki, Mambwa - Reichmuth, Roth, Zoukit, Strannegard - Labeau, Dursun

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Učinak Thuna i Hajduka