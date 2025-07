Garcia o incidentu hajdukovaca: 'Moji igrači moraju biti jači. Ako to znači dobiti u tučnjavi, neka!'

Gonzalo Garcia rezultatski je vrlo dobro odradio pripreme u Sloveniji. Nakon minimalne pobjede nad CSKA Sofijom, Hajduk je u petak u Radomlju po pljusku, a onda dijelom i suncu svladao istoimenog slovenskog prvoligaša 1-0 golom Michelea Šege u 105 minuta nogometa.

- Slična utakmica kao neki dan. Imali smo kontrolu, na početku, prvih 5-10 minuta, smo se tražili, ali u redu. Neki igrači igrali su na drugim pozicijama, ali svi su znali što trebaju raditi. Trebamo se popraviti na lopti. Dobro stvaramo prilike, ali smo pod stresom kad treba napraviti zadnje dodavanje. Žurimo malo previše, trebamo bolje rješavati situacije, ali u redu. Svi igraju za momčad, imaju jaka dodavanja. Naravno, ima trenutaka bespotrebnih pogrešaka, ali to je normalno - rekao je novi trener Hajduka.

Pokretanje videa... 00:24 Reporter 24sata na mjestu gdje policija kaže da su se sukobili hajdukovci i privatni zaštitari! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Osvrnuo se Garcia i na incident u kafiću nedaleko od hotela u Bledu, gdje je boravila momčad u noći na utorak, kad je došlo do sukoba sa zaštitarima. Sve još istražuje slovenska policija.

- Koliko je problema to stvorilo? Nikakvih. Iskreno, nije me briga. Jeli smo roštilj, dozvolio sam im da se spuste dolje i izađu. Bio sam pospan i ne znam iskreno što se dogodilo. Bila je ponoć, 12.30. Ne znam. Imali smo roštilj, bili smo sretni, uživali smo. Imali su slobodno vrijeme i ne znam što se dogodilo, samo iz onoga što su mi igrači rekli - kaže Garcia.

Pa što su vam igrači rekli?

- Kad ste igrač iz velikog kluba, a oni to znaju, ljudi budu smiješni. Dobro je da smo dobro izgledali na terenu. Postupak Livaje? Branili su jedan drugoga, ne samo on, nego svi. Ne znam, samo znam da sam im dozvolio da popiju pivo. Probudio sam se i to saznao. Je li mi to bio šok? Ma ne zanima me.

Može li to pomoći momčadi?

- Dečki moraju biti jači zajedno. Ako to znači da će pobijediti u tučnjavi u noći, onda je to dobro, ne zanima me kako.

Kako komentirate dobru igru mladih Skelina i Hodaka?

- Dobri su, rade jako dobro. Pa i Skoko, svi daju najbolje od sebe, trude se i slušaju. Naravno da su mladi i trebaju se popraviti, pa i oni s više iskustva, kao i mi u stožeru. Ali sviđa mi se kako rade - zaključio je Gonzalo Garcia.

U posljednjih nekoliko minuta je Žaper igrao na stoperu, može li on češće zauzeti tu poziciju?

- Mislim da može, činjenica da je tu danas igrao je zato što je Uremović osjetio malu bol u zadnjoj loži. Morali smo pronaći rješenje i, eto, on je uskočio. Ipak, ne mislim da će biti često na tom mjestu.

Jeste li pričali sa sportskim direktorom o toj poziciji?

- Pričali smo o puno stvari, ne samo o stoperima. Radimo, malo kasnimo, ali dobro radimo. Vidjet ćemo što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka - zaključio je Garcia.

Prije službene premijere 23. srpnja kod Zire u Azerbajdžanu, Splićani će odigrati još dvije pripremne utakmice u gostima kod Posušja 12. srpnja i šest dana poslije protiv LASK-a u Linzu.