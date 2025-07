Garcia otkrio zašto je izabrao Hajduk ispred Dinama: 'Rakitić je jedan od najzaslužnijih...'

Gonzalo Garcia nedavno je preuzeo Hajduk. Najveći mu je to izazov u karijeri, došao je na Poljud napraviti ono što nisu uspjeli niti Gennaro Gattuso, Ivan Leko, Mislav Karoglan, a to je, naravno, vratiti naslov u Split nakon dva desetljeća.

Pokretanje videa... 00:22 Hajduk - CSKA | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Urugvajski trener je u pobjedi protiv CSKA Sofije (1-0) demonstrirao kako će njegov Hajduk izgledati. Puno trke i agresivnosti, izgradnja igre od noge do noge, bez ispucavanja i žestoki presing na protivnika. Obrisi te igre nazirali su se protiv bugarskog prvaka, jasno je kako je pred njim još puno rada, a bit će potrebno i nekoliko pojačanja kako bi momčad izgledala onako kako je on to zamislio.

Garcia je dao intervju za Novu TV i prvi put progovorio za medije nakon dolaska na klupu splitske momčadi, a ujedno je i službeno potvrdio kako Ivan Rakitić završava karijeru te seli u poljudske urede gdje će biti pomoćnik Goranu Vučeviću, novoizabranom članu uprave za sport. Otkrio je i kako je upravo legendarni hrvatski nogometaš jedan od razloga zašto je on postao trener Hajduka.

Foto: HNK Hajduk

- On je, zapravo, jedan od razloga zašto sam ja danas u Hajduku. Kontaktirao me zajedno s Vitalijem. On je pametan, ima dobre ideje i razumije nogomet. No, sada prolazi kroz težak trenutak – prelazak iz kopački u odijelo nikad nije lak. Sada će morati biti stalno na mobitelu i pripremati puno stvari. Imamo dobru komunikaciju, siguran sam da će mu karijera u uredu biti sjajna kao igračka.

Prije nekoliko mjeseci, dok je bio trener Istre, kružile su glasine kako ga Zvonimir Boban želi dovesti u Dinamo.

- Ne, gledajte, nije bilo baš tako. Bilo je interesa, ali i puno glasina. Hajduk je jako lijep izazov, to je drugačiji klub, ne moram tu prodavati maglu ikome i pričati gluposti. Hajduk je poseban, strastven i fanatičan. Ta strast može pomoći ili otežati. Sviđa mi se ideja da pokušamo pomoći promijeniti situaciju - kazao je Garcia.

Marko Livaja doveo Hajduk u vodstvo protiv Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hajduk je ostao bez puno igrača i morat će čelnici pojačati momčad ako klub želi biti konkurentan za plasman u Europu i za prvo mjesto u HNL-u, ali najvažnije za Garciju je ostanak najboljeg igrača i strijelca Marka Livaje. Posljednje četiri godine vuče Splićane, a to će nastaviti i dalje. No, jasno je, morat će ga 'bili' nekako rasteretiti jer dokazalo nam je prethodno razdoblje da jedan igrač ne može sam osvajati trofeje.

- Lijepo je vidjeti ga kako uživa na treningu i daje se maksimalno. On je ekstra klasa, a ne smijemo očekivati da on napravi sve, to je pogrešno. Moramo stvoriti momčad s njim, a ako stvorite dobru momčad i imate njega, ta momčad bi trebala biti ekstra - rekao je novi trener Hajduka.

Prokomentirao je i novi Nadzorni odbor na čijem će čelu biti Ljubo Pavasović-Visković.

- Znao sam da će doći novi ljudi i razgovarao sam s njima. Da nisam dobio njihovu podršku, ne bih ni došao. Moram znati da vjeruju u mene i da će me slijediti. Rekli su mi da ako netko ode od čelnika, da se ništa ne mijenja. Svi se slažu da sam prava osoba za trenera i to mi je važno.

Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nije tajna kako je Hajdukova blagajna prazna i kako si ne mogu priuštiti pojačanja kao Dinamo...

- Situacija nije idealna, ali kada pokušate dostići nešto i mislite na cilj, a ne na proces, trošite, trošite i trošite bez plana. Loša financijska situacija nam otežava život, lakše je Dinamu koji može platiti igrača dva milijuna eura, raskinuti i platiti otpremnine, produljiti ugovore. Mi to ne možemo, ali možemo napraviti momčad.

Jedno od prvih pojačanja na Poljudu trebao bi biti veznjak Adrion Pajaziti.

- Ljudi koji rade u uredu imaju ga na umu i slažem se da bi mogao biti dobar igrač. Mora se još razviti, talentiran je, pokazao je to u Gorici, ima bazu za postati sjajan igrač.