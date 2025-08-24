Obavijesti

NAKON DERBIJA

Garcia: Svi su fokusirani, sretan sam kako izgledamo. Rožman: Za nas sezona tek sada počinje

Piše Jakov Drobnjak,
Garcia: Svi su fokusirani, sretan sam kako izgledamo. Rožman: Za nas sezona tek sada počinje
Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vučević i Rakitić naporno rade u uredu i pokušavaju pomoći momčadi novim igračima. Nadam se da možemo pojačati momčad na određenim pozicijama i da ćemo biti jači, dodao je Garcia

Hajduk je ostvario i četvrtu pobjedu na startu HNL-a. "Bili" su pobijedili Osijek 2-0 na Opus Areni golovima Livaje i Šege, a za MAXSport svoje viđenje derbija dali su treneri momčadi Simon Rožman i Gonzalo Garcia.

Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Puno zadovoljniji bio je Gonzalo Garcia u komentiranju utakmice.

- Zadovoljan sam jer izgledamo kao momčad, sretan sam kako izgledamo na terenu. Pritiskali su nas u prvom dijelu, ali sam sretan jer smo pobijedili i dobro izgledamo. Livaja je zabio i asistirao, Šego je isto zabio. Bamba i Durdov su dobri, svi su fokusirani i naporno rade pa su nam šanse automatski veće. Sviđa mi se ovaj period momčadi - rekao je Garcia. 

Komentirao je Šarliju i moguća nova pojačanja.

- Ono što znam jest da je klub u situaciji u kojoj nije lako dovesti nove igrače. Vučević i Rakitić naporno rade u uredu i pokušavaju pomoći momčadi novim igračima. Nadam se da možemo pojačati momčad na određenim pozicijama i da ćemo biti jači. Šarlija je osjetio zadnju ložu, ali moramo vidjeti što će biti s njim, još uvijek ne znamo što je - rekao je Garcia pa se osvrnuo na Rijeku:

- Rijeka je prvak, oni su odlična momčad i stvarno su jaki, zato su i bili prvaci. Teže im je jer igraju i Europu, ali neće biti laka utakmica, znaju što rade i nadam se da će biti dobra utakmica.

Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rožman je zaključio da im nedostaje mirnoće u završnici.

- Prvo čestitam Hajduku na pobjedi. Za nas tek sad počinje prvenstvo, imali smo težak raspored na početku. Na svim utakmicama pokazali da smo blizu, ali treba nam veća smirenost i kvaliteta u završnici. Loše smo odigrali prvo poluvrijeme, a taj gol nas je sasjekao. U nastavku je to bilo dobro, stisnuli smo ih, ali nismo zabili. Oni su zabili i kaznili smo, zato smo tu gdje jesmo - rekao je Rožman pa dodao:

- Imamo situaciju da idemo sami prema golu, Šopov ne zabije i odmah primimo gol na drugoj strani. Za nas prvenstvo tek kreće, nismo još na razini najboljih momčadi. Lijeva strana jako dobro funkcionira, htjeli smo staviti Čolinu na krilo jer je dobar dribler. Ne tražim alibi, htio sam postaviti iskusniju momčad i postići ravnotežu. Već sam par puta rekao da smo blizu, ali još nismo tamo i nismo napravili dobar rezultat. Iduća utakmica je u gostima protiv Lokomotive, idemo na pobjedu i želimo napadati, tako ćemo igrati sve dok sam ja ovdje.

