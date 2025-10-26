Obavijesti

HAJDUK SVE BOLJI I BOLJI

Garcia: U Hajduk su me doveli zbog rezultata, ne jer sam nečiji prijatelj. Ugasio sam Instagram

Nije me briga o čemu govore. Mislim, briga me - stalo mi je do toga da su ljudi zadovoljni, kao i igračima. Bi li volio da je lakše? Da, iskren je bio Urugvajac

Trener Hajduka Gonzalo Garcia gostovao je u HRT-ovoj emisiji Stadion gdje je govorio o izvedbi svoje momčadi u 11. kolu HNL-a. Splićani su slavili 3-1 na gostovanju kod Gorice.

- Došli smo i znali da će teren biti težak, često sam kao trener doživio ovakav teren. Ali vjerovali smo u sebe, bili smo usredotočeni na ono što smo htjeli. Igrači su bili jako dobri. Dobro smo otvorili utakmicu i nagrađeni smo za to, rano smo zabili gol. Stvarali smo prilike, dugo nismo Gorici dali da se približi golu. U posljednjih 10-15 minuta malo su se približili, mogli smo drukčije reagirati, ali jako sam zadovoljan utakmicom i igrom - rekao je Garcia nakon susreta u Velikoj Gorici.

Garcia je istaknuo važnost pristupa svojih nogometaša.

- Igrači žele raditi, žele uživati, žele biti bolji, žele se boriti. Rekao sam to i prošli tjedan. Ne znate kakav će biti rezultat, ali znate kako možete igrati. Imali su jedan centaršut, mislim da je bio Pršir. Moglo je biti 3-2, a onda možeš izgubiti utakmicu ili odigrati neodlučeno. Ali moramo igrati kako znamo.

Trener Hajduka osvrnuo se na to igra li momčad bolje u gostima ili doma.

- Prvu utakmicu kod kuće protiv Istre igrali smo jako dobro, zatim protiv Gorice i Slaven Belupa. Bile su različite postave, ali igrali smo dobro. Jednu smo utakmicu igrali u jako čudnom scenariju protiv Belupa, ali nismo odustali. Pokazali su karakter, da se žele boriti. Možemo pobijediti i doma i u gostima. Igrači samo moraju vjerovati u to, ne smiju posustati i moraju si pomagati.

Klupa Hajduka nosi pritisak? Kako na vas utječu vanjska mišljenja?

- Nemam društvene mreže. Prije sam imao Instagram, kojim se nisam koristio. Nije me briga o čemu govore. Mislim, briga me - stalo mi je do toga da su ljudi zadovoljni, kao i igračima. To je normalno, svi imaju svoje mišljenje. Ja sam jako zadovoljan. Bi li volio da je lakše? Da. Ali ako vidim da su igrači sretni, da rade, uživam i ja.

Garcia je zaključio da će momčad nastaviti s istim pristupom i intenzitetom.

- Da, ako igrači nastave ovim intenzitetom, to je ono što želim. Intenzitet je u svemu što radimo, s loptom ili bez nje. Katkad moramo usporiti, moramo nešto popraviti, ali za to treba vremena. Moramo se usredotočiti na rad i držati se zajedno. Ovdje nisam nikog poznavao - doveli su me jer sam trener, zbog rezultata, ne zato što sam prijatelj nekoga. Ja kao trener i igrači se moramo fokusirati na svoj posao - rekao je Urugvajac.

