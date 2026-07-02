Garcia: Umro bih za svoje igrače

Hajduk se službeno oprostio od Zvonimira Šarlije. 'Bili' i stoper postigli su sporazumni raskid ugovora. Hajduk je objavio video oproštaja iz svlačionice. Nakon utakmice organizirano je svečano opraštanje od Šarlije, a trener Garcia imao je puna usta hvale.

- Vidim momčad, vidim ljude koji uživaju i koji se bore jedni za druge. Vidim duh koji nam je potreban. Nije važan ovaj rezultat. Ali kad vidim ovakav duh, umro bih za vas. Znate to. Nastavite tako i sve će biti dobro - rekao je Garcia i dodao da mu je Šarlija bio jako bitan i na terenu i van njega. Došao je iz grčkog velikana Panathinaikosa 2023. kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s grčkim klubom, s kojim je prethodno osvojio grčki Kup.

Za Hajduk je odigrao 80 utakmica i zabio četiri gola.