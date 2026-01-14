Garcia: U klubu su mi rekli da taj igrač ne igra. Uživao sam iako smo bili pomalo neuredni

Hajduk je nakon trijumfa kod Croatije Zmijavci (2-1) prošli vikend lakoćom odradio drugu od tri utakmice na zimskim pripremama, svladao je na Poljudu u zatvorenoj utakmici za gledatelje koja je trajala četiri puta po 30 minuta pretposljednji sastav Premijer lige BiH Posušje 4-0. Pogađali su Michele Šego (2.), Filip Krovinović (25.), Ante Rebić (119.) i Adrion Pajaziti (121. minuta). Branimir Mlačić nije bio u kadru za utakmicu jer klub radi na njegovu transferu.

- Pukštas, Šarlija i Ivušić se vraćaju od ozljeda, a iz kluba su mi rekli da je Mlačić u razgovoru s klubovima i da danas ne igra. Mlad je igrač i lijepo je da napreduje. Htio sam da danas igra jer je bitan, ali želio bih da igra u subotu jer je dosad imao samo 45 minuta.

- Dobar stav, dobar pristup utakmici. Uživao sam gledajući većinu utakmice, a ponekad smo bili malo neuredni. Ali sve u svemu, dobra utakmica, igrači uživaju i rade. Kad nemamo loptu, želimo je vratiti, a kad je imamo, želimo biti agresivni i imati kontrolu. Sretan sam, zadovoljni smo - rekao je trener "bilih" Gonzalo Garcia.

Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U prvoj službenoj utakmici drugog dijela sezone protiv Istre neće moći računati na Marka Livaju i Antu Rebića koji nisu bili starteri protiv Posušja.

- Imam u glavi neke kombinacije i neke stvari. Ali ne gledam o prvoj utakmici, možda malo. Fokusiran sam na treninge, imamo u subotu još jednu utakmicu. Vidjet ćemo kako rade ovih dana, kako će odigrati u subotu, kako će trenirati u tjednu uoči Istre. Naravno, možete imati neke ideje, ali iskustvo mi govori da se to uvijek malo promijeni - kazao je Garcia pa komentirao bivši klub.

- Istra? To je posebna utakmica, mjesto gdje sam proveo dvije i pol sezone. Imam tamo puno prijatelja, puno igrača sam trenirao i imam odličan odmor s njima. Pula mi je dugo bila dom, djeca su mi tamo odrasla, stekla prijatelje i sve. Ali već igramo treći put u šest mjeseci protiv njih. Uvijek je posebno, ali borit ćemo se kao i u drugim dvobojima.

Šansu je protiv hercegovačkog kluba dao i juniorima Roku Gabriću (branič, 18), Mateu Čupiću (branič, 17), Iliji Kutiji (veznjak, 17) i Peteru Ugwuodu (napadač, 19).

- Dobri su, dobri. Zadovoljan sam, dobro su radili ovaj tjedan, pokazali dobre stvari. Čak i Čupić kojeg smo jutros pozvali na utakmicu, a nije trenirao s nama. Ali u redu, dobro je odradio, svi su. Kad imamo priliku, volimo dati priliku mlađima. U kontaktu smo s trenerom juniora, kad igrači pokažu kvalitetu, želimo da su s nama. To nije uvijek moguće zbog rasporeda, ali je lijepo. Vidi se da imamo budućnost i sretan sam zbog njih - zaključio je Garcia.

Filip Krovinović bio je jedan od četiri strijelca.

- Komentirat ću samo 60 minuta u kojima sam igrao. Bilo je stvarno dobro, upijamo nove trenerove ideje jako dobro. Moramo još bolje, mislim da će biti. U odličnom smo momentu, trebamo tako nastaviti i graditi na tome priču - kazao je Filip pa komentirao kako su i on i Šego zabili slabijom, lijevom nogom:

- Nema tajne. Imam dobru lijevu kao i desnu. Dešnjak sam, ali na lijevoj sam više koncentriran, možda je to razlog. Ali odmalena sam vježbao i lijevom. Neka se tako nastavi i u prvenstvu i kod Šege i kod mene. Najvažnije je da smo svi zdravi i da idemo u nove pobjede.

U uvodnom dijelu utakmice lijepo se slagao s Hugom Guillamonom.

- Neka se tako nastavi, kako za golove, tako i za sve, i za bodove. Uživamo, lijepo se kužimo i slažemo. Ima tu puno kvalitetnih igrača i dečki. Neka nas što više zdravih, neka što duže potraje.

Koliko je igračima u glavama Istra? Iako do toga ostaje još jedna utakmica protiv Širokog Brijega u subotu na Poljudu.

- Normalno, svi jedva čekamo, zato i živimo. U subotu zadnja provjera, to treba isto odraditi maksimalno, da se nitko ne ozlijedi. Ono za što svi radimo i treniramo je iduća nedjelja i utakmica protiv Istre - zaključio je Krovinović.