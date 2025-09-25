Garcia će morati što prije pronaći način da popravi igru i pristup. Prva prilika bit će već u subotu protiv Lokomotive, najvećeg iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva, koja Splićanima puše za vratom
NE CVJETAJU RUŽE NA POLJUDU
Garcia vjeruje u proces, ali navijači više nemaju strpljenja
Umjesto da nakon remija s Rijekom i dva poraza protiv Varaždina i Dinama popravi dojam i iskupi se navijačima na kup-ogledu s četvrtoligašem Koprivnicom, Hajduk ga je dodatno pokvario.
