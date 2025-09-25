Obavijesti

Sport

Komentari 15
NE CVJETAJU RUŽE NA POLJUDU PLUS+

Garcia vjeruje u proces, ali navijači više nemaju strpljenja

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Garcia vjeruje u proces, ali navijači više nemaju strpljenja
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Garcia će morati što prije pronaći način da popravi igru i pristup. Prva prilika bit će već u subotu protiv Lokomotive, najvećeg iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva, koja Splićanima puše za vratom

Umjesto da nakon remija s Rijekom i dva poraza protiv Varaždina i Dinama popravi dojam i iskupi se navijačima na kup-ogledu s četvrtoligašem Koprivnicom, Hajduk ga je dodatno pokvario.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025