Garcia želi okončati sezonu na pravi način, radi dvije promjene

U četvrtak su na Poljudu splitski sportski novinari održali akciju dobrovoljnog darivanja krvi koju su došli podržati čelnici Ivan Bilić i Marinka Akrap, igrači Roko Brajković i Bruno Durdov te trener Gonzalo Garcia, koji je u kratkom i neformalnom razgovoru kazao kako je maksimalno koncentriran i želi što bolje završiti sezonu. Kad se tome doda i njegova nedavna izjava: "Ako moram motivirati svoje igrače onda nogomet možda nije za njih", jasno je s čim se trener Hajduka mora nositi u preostala četiri kola do kraja sezone, počevši od današnjeg ogleda s Varaždinom.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Očekujemo tešku utakmicu kao i sve dosadašnje ove sezone s njima. Varaždin je treća momčad lige s razlogom, imaju kvalitetu i donose posebnu težinu u utakmicama. Mora biti motivacije. Igramo za sebe i za naše navijače, zato moramo biti prisutni u svakoj utakmici - rekao je Garcia u najavi utakmice.

Hajduk odavno ne može ni gore ni dolje na prvenstvenoj ljestvici i većina igrača je u glavama već na odmoru, što je loše, čak i zabrinjavajuće, na koncu konca i nepošteno. Nastranu to što bi se igrači morali boriti za svoju poziciju u momčadi u sljedećoj sezoni ili za dobar dojam ukoliko odlaze u novi klub, oni su jako dobro plaćeni profesionalci koji bi morali misliti i na klub koji ih plaća, kao i na vojsku navijača koja po tradiciji u velikom broju pohode i domaće i gostujuće utakmice.

Nije isto sezonu okončati s pobjedama i porazima, nije isto pokazati mentalitet pobjednika ili gubitnika. Nije isto okončati sezonu s pet ili 20 bodova zaostatka, na koncu konca nije isto istrčati u Maksimiru i odigrati revijalnu utakmicu i pokazati zube i pokvariti feštu najvećem rivalu koji je već osvojio naslov prvaka. U nekim drugim okolnostima igrači Hajduka bi pokazali dišpet i odigrali utakmicu za sebe, za navijače i klub, ali u zadnje vrijeme takav mentalitet uglavnom od većine ne vidimo na terenu. Nismo ga vidjeli ni u Rijeci, ni protiv Osijeka na Poljudu, što će biti protiv Varaždina pitanje je... Ove sezone nisu ih uspjeli pobijediti ni u jednom od tri međusobna dvoboja, i to je motiv da daju sve od sebe...

- Prvu smo izgubili zasluženo, u ostala dva dvoboja Tavares i Duvnjak su postigli čudesne pogotke pa smo zaslužili više, ali nismo uspjeli uzeti više od boda. Stalno upozoravam, neugodna su momčad, a Šafarić radi odličan posao u kontinuitetu - upozorio je Garcia, koji danas neće moći računati na Racija zbog četiri žuta kartona, Krovinovića i Rebića koji su i dalje su ozlijeđeni... Dobra vijest je povratak Hodaka koji trenira s momčadi, kao i Šege koji se vratio nakon suspenzije.

Garcia je najavio manje rotacije u sastavu:

- Bit će nekih promjena, ali malih. Rekao bih, ništa posebno.

Sudeći po onome što je pripremao na treninzima, Garcia doista neće puno mijenjati. Na golu bi trebao stajati Silić, u zadnjoj liniji na desnom boku će započeti Brajković jer Hodak nije još uvijek dovoljno oporavljen a Sigur seli u vezni red, na mjestu stopera Šarlija i Marešić, a lijevo Melnjak za kojeg se sve češće može čuti da će mu Hajduk ponuditi produženje ugovora. U veznom redu uz Sigura bi trebao zaigrati Pajaziti, ispred njih Pukštas, na krilima Almena i Šego a u špici napada Livaja.