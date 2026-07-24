Garcia: Zvižduci? Mišljenja ne mogu mijenjati, ali mogu voditi ekipu i donositi najbolje odluke

Gonzalo Garcia prošao je na Poljudu čudnu večer u kojoj su mu na početku zviždali, prilikom prozivke spikera, a na kraju je momčad dobila ovacije zbog pobjede nad Pafosom 2-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige.

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Jeste li zadovoljniji igrom ili rezultatom?

- Svime, kombinacija jednoga i drugoga, ponosan sam što je moja momčad odigrala ovakvu utakmicu, koliko su zrelo odigrali, pogotovo mladi koji su odigrali odlično prvo poluvrijeme. Morali smo zabiti gol. U drugom dijelu smo 70 minuta igrali dobro, oni su vrlo jaki, bilo je teško, jako dobro smo se branili, dali smo im golove a nismo primali - rekao je trener Hajduka.

Tko vas je posebno oduševio?

- Nije u pitanju jedan ili dva igrača nego svi, i duh u svlačionici koji me čini još ponosnijim.

Šego je zabio lijep gol, Melnjak je očito cijelu karijeru igrao na krivoj poziciji?

- Nije igrao puno, ali zbog situacije u kojoj smo igra naprijed, i što je najvažnije igra dobro. Šego radi 24 sata na dan, pa i više, živi za nogomet, radi naporno i to mu se vraća. Kad netko želi napredovati, onda mu date priliku da radi dodatno...

Žilina je bila 2-0 pa ste se mučili u uzvratu, Pafos je 2-0...?

- Moramo biti zreli, čeka nas teška utakmica, bit će teško, oni su igrali Ligu prvaka jako solidno, mi nismo igrali 16-17 godina u Europi (najesen, op.a.). Bio sam tamo, vidio što oni imaju i kakvom infrastrukturom raspolažu... Ako nastavimo s ovim duhom, osobnošću, ako igramo dalje onako kako mi znamo, sve će biti u redu.

Prvi dio posla je gotov, čeka vas naporan put i početak domaćeg natjecanja. Možete li odgoditi početak prvenstva da olakšate sebi put kroz Europu?

- Nisam razmišljao o tome, mislim samo o idućoj utakmici. Znam da su to neki radili ranije, ali neće biti odgoda...

Je li ovo najveća pobjeda u vašoj karijeri i što ste promijenili u svlačionici tijekom poluvremena?

- Nije najveća pobjeda. Velika je, ovo je klub koji je lani igrao LP, solidna su europska momčad... U poluvremenu nisam rekao da se povuku, ideja je bila da nastave, imali smo našu ideju. Odigrali smo dobro, ali smo pred kraj morali izbijati lopte, braniti se, što inače na volim. Drugi gol je primjer kako volim da moja momčad izgleda, da igra hrabro...

Hoće li vam biti lakše u uzvratu kad se Pafos otvori i zašto ste mijenjali tek nakon 75. minute?

- Vidjet ćemo što će biti u uzvratu, ne znam kako će se oni postaviti. Nisam mijenjao jer smo imali kontrolu nad utakmicom, imali smo dobru kontrolu, igrači su imali snage i energije, nakon toga smo počeli padati pa smo mijenjali. Marešić je bio bolestan, patio je tijekom utakmice, željeli smo dati novu energiju i uveo sam igrače koji mogu kontrolirati loptu... Ljudi su nekad nervozni kad vide što radimo, ja nisam nervozan, igrači se ne boje, ako samo nabijaš duge lopte mislim da ovako imamo više šansi.

Pajaziti je imao žuti karton i dosta opasno igrao...?

- Nisam ga mijenjao jer je bio jako dobar, bio je na rubu ali odigrao je zrelo, dao nam je sve što smo trebali. Dalisson je bio iscrpljen, nije ni potpuno spreman, morali smo njega mijenjati i koristiti opcije koje imamo.

Atmosfera? Zvižduci za vas na početku (Livaju ostavio na klupi, op.a.), a ovacije za momčad na kraju.

- Atmosfera je bila sjajna, ali što se tiče zvižduka, ja ne mogu mijenjati mišljenje ljudi. Ja mogu voditi momčad, raditi posao kao do sada i donositi odluke za koje mislim da su najbolje za momčad i klub. Nadam se da su navijači uživali u utakmici.