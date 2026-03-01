Garciji slijedi tjedan odluke u Hajduku. Ključeve drži kapetan

Od 101 ovakve utakmice njih 100 završimo s tri boda, ali ovu nismo, lamentirao je golobradi Luka Hodak (19), jedini koji je stao pred kamere nakon novog kiksa Hajduka u Varaždinu (1-1), već petog u zadnje tri godine.

Redao je Hajduk šanse i kornere pred Oliverom Zelenikom, ali je zabio samo jednom, i to na trenutak genijalnosti Marka Livaje koji je škaricama uposlio strijelca Antu Rebića. Momčad desetkovana ozljedama teško je parirala borbenim Varaždincima koji su po tko zna koji put baš protiv Hajduka opet utrpali eurogol.

Trener Gonzalo Garcia nakon utakmice je odavao dojam čovjeka kojega nešto muči, inače pričljivi Španjolac lakonski je odgovarao na pitanja novinara i ponavljao kako nešto moraju mijenjati, kako veliki klub ne smije tako gubiti bodove. Tri pobjede bez primljenog gola već su prošlost, a sad mu slijedi tjedan u kojem može biti pukovnik ili pokajnik. Dok mu prvenstvo pomalo klizi iz ruku, sve karte mora baciti na Kup koji donosi izlazak u Europsku ligu, time i dodatnu opciju za prolazak kvalifikacija ako negdje zapne.

Iako ga je u posljednje vrijeme držao na ledu, kapetan Livaja ponovno je pokazao da bez njegova vica i aktivnosti u igri Hajduk ne može računati na velike stvari. Pogotovo ne na Rujevici, gdje Hajduk gostuje protiv Rijeke u četvrtfinalu Kupa u srijedu (20 sati). Tamo je često znao imati posebnu inspiraciju i zbog sukoba s tamošnjim navijačima.

No morat će bijeli na Kvarneru srušiti neugodnu tradiciju koju nisu uspjeli u baroknom gradu. Naime, na Rujevici su zadnji put pobijedili davne 2022. golom Chidozieja Awaziema (1-0), a nakon toga Rijeka je pobijedila pet puta, zadnji put s ogromnih 5-0, uz jedan jedini neodlučeni rezultat.

Garcia je zbog preslagivanja u poljudskim uredima koja je kulminirala ostavkom Gorana Vučevića, ali i vrlo unosne odštete u ugovoru u slučaju otkaza od 18 mjesečnih plaća ili oko milijun eura, dobio mir po pitanju vlastite pozicije. No jasno je da će teško ostati na klupi ako se već sad oprosti i od Kupa i od prvenstva, a zapečatiti ga može Dinamo ako na Međunarodni dan žena u nedjelju i treći put u nizu pobijedi na Poljudu. Ne manje važno, Hajduk će u obje utakmice biti bez suspendiranog Nike Sigura.