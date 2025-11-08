Obavijesti

Garcijin Hajduk gazi dalje, 'pao' je i Osijek, ali navijače više od pobjede i bodova raduje igra!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je na Poljudu svladao Osijek 2-0 i na reprezentativnu stanku odlazi s vodeće pozicije na prvenstvenoj ljestvici.Garcia je standardizirao postavu i to je rezultiralo s osam pozitivnih rezultata u nizu.

Hajduk se nakon četrdeset dana lutanja Hrvatskom vratio na Poljud ali je zadržao navike s gostovanja, dobru igru, čistu mrežu i niz pozitivnih rezultata. Večeras je momčad Gonzala Garcije nadigrala Osijek 2-0, opet je Hajduk izgledao i igrao bolje od suparnika, opet su dominirali, stvarali prilike... Junak susreta bio je Filip Krovinović koji je nakon pet minuta igre lansirao projektil s ruba kaznenog prostora iza leđa nemoćnog Malenice, a posao je u nadoknadi vremena dovršio Šego.

