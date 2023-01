Gareth Bale završio karijeru: Ovo je bila najteža odluka

Velški reprezentativac Gareth Bale (33) na društvenim je mrežama objavio da završava nogometnu karijeru.

"Moja odluka da se povučem iz nogometa bila je daleko najteža u mojoj karijeri", napisao je na društvenim mrežama.

Bale se odlučio umiroviti iako mu je ugovor s LA Galaxyjem i dalje aktivan.

Za velšku reprezentaciju odigrao je ukupno 106 nastupa te je zabio 40 golova. S Walesom je nastupio i na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine, a ispali su u trećem kolu grupne faze od Engleske.

Bale je suigrač hrvatskog kapetana Luke Modrića iz najboljih dana Real Madrida za koji je odigrao 258 utakmica i zabio 106 golova uz 67 asistencija.

Foto: LEE SMITH

Baleovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nakon pažljivog i promišljenog razmatranja, objavljujem svoje povlačenje iz nogometa na klupskoj i reprezentativnoj razini. Osjećam se nevjerojatno sretno zbog toga što sam ostvario san i igrao sport kojeg volim. Dao mi je neke od najboljih trenutaka u životu. Vrh vrhova nakon 17 sezona kojeg će biti nemoguće replicirati, neovisno o tome koje će mi sljedeće poglavlje u životu biti", napisao je Bale pa dodao:

"Od mog prvog doticaja s loptom u Southamptonu, do moje zadnje pobjede u Los Angeles FC-u i svega toga između, sve me ispunjava nevjerojatnim ponosom i zahvalnosti. Igrati i biti kapetan moje zemlje 111 puta je ostvarenje svih mojih snova. Nemoguće je iskazati zahvalnost svima koji su bili uz mene na ovom putovanju. Osjećam se dužan toliko ljudi zbog toga što su mi pomogli promijeniti život i oblikovali karijeru o kojoj nisam mogao niti sanjati kada sam počeo s nogometom, a kada mi je bilo 9 godina."

"Svim mojim bivšim klubovima, Southamptonu, Tottenhamu, Real Madridu i LAFC-u, svim mojim prijašnjim menadžerima i trenerima, popratnom osoblju, suigračima i vjernim navijačima, agentima, nevjerojatnim prijateljima i obitelji, učinak kojeg ste imali u mojoj karijeri je nemjerljiv."

"Mojim roditeljima i sestri, bez vaše posvećenosti u najranijim danima, bez čvrste potpore, ne bih ovo sada niti pisao. Hvala vam što ste me postavili na pravi put. Mojoj ženi i djeci, vaša ljubav i podrška nosila me u svemu. Bili ste iza mene kroz sve uspone i padove. Inspirirali ste me da budem bolji i da vas činim ponosnima. Dakle, krećem dalje s nestrpljenjem na neke nove staze svog života. Došlo je vrijeme za promjenu i tranziciju, stigla je prilika za nove avanture", napisao je Bale.

Velški reprezentativac s Realom je pet puta osvojio Ligu prvaka, tri naslova španjolskog prvaka uz jedan španjolski kup i superkup. Posljednji trofej karijere uzeo je s Los Angeleseom s kojim je prošle sezone bio prvak.

