Gates prozvao Đokovića: Njegov izbor necijepljenja je nesretan

Srpski tenisač Novak Đoković (34) nije se cijepio protiv korona virusa zbog čega nije mogao sudjelovati na Australian Openu te je u konačnici odlukom Saveznog suda deportiran.

Njegovu odluku komentirao je američki biznismen Bill Gates u opsežnom intervjuu za BBC. Direktor Microsofta zagovornik je cijepljenja te smatra da je Novakov izbor 'nesretan'.

- Ako ste cijepljeni, to pomaže zajednici kojoj pripadate. Cjepivo nije savršeno sredstvo za sprječavanje infekcije, ali je značajno suzbija. Dakle, ako je netko zabrinut za svoje zdravlje do te mjere da ne može sudjelovati u toj zaštiti zajednice, onda je to nesretan izbor. Ako je riječ o osobi koja je pritom inspiracija mnogima, onda se takvo razmišljanje širi brže među bazom navijača i kao rezultat imamo manji val cijepljenosti od onoga koji nam je potreban - smatra jedan od najbogatijih ljudi na svijetu.

Podsjetimo, na ovogodišnjem Wimbledonu prvi puta nakon dvije godine nema planova za restrikcije zbog korona virusa, pa će Novak moći braniti naslov. Đoković će moći sudjelovati i na Roland Garrosu jer su organizatori turnira u Parizu također ukinuli sva ograničenja.

