Gattuso: Dobro bi nam došlo koje pojačanje i financijska pomoć. Veseli me što svi trče...

Hajduk je dvostrukim ogledom s Torshavnom utrčao u novu sezonu a sutra ga očekuje i prvi prvenstveni ogled, na Poljudu gostuje Slavne Belupo. Iako je dvostruki europski program odrađen bez previše stresa i rezultatske neizvjesnosti, dojam je puno lošiji od rezultata. Hajduk se nije uspio nametnuti slabašnim Faranima, a kako će otvoriti domaću zadaću vidjet ćemo sutra od 21:00 sat. Ako je suditi prema onome kako je susret najavio trener Hajduka Gennaro Gattuso, momčad bi po svemu trebala izgledati puno bolje...

Pokretanje videa... 00:36 Trening Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Jako sam srčan čovjek, moj temperament je takav, kad se naljutim izbacim sve iz sebe. Ne mislim ništa loše, tražim vašu ispriku, ali i upozoravam kako ćemo se sigurno još koji put posvađati u budućnosti – kazao je Gattuso na početku press konferencije, kao osvrt na zadnje druženje s novinarima kad mu nije najbolje leglo pitanje o lošoj igri njegove momčadi u drugom poluvremenu.

Dva dana su prošla od uzvrata, prolaz je tu, sigurno ste analizirali, možete li nam kazati kako ste vidjeli tu utakmicu ovako s distance?

- U obje utakmice smo ušli s oprezom, znali smo da su oni jako disciplinirani, trebalo se dobro potruditi da ih prođemo i plasiramo se dalje u nastavak natjecanja. Analizirali smo ih dobro, u zadnjih 25 metara to je bio naš problem. U prvoj utakmici imali smo devet prilika, u drugoj pet, samo jednu u drugom poluvremenu. Žurili smo, nismo imali mirnoću i sve ono što nam je trebalo, što smo imali u prvom poluvremenu prve utakmice. Pukštas nije desetka, taj igrač mora biti mekan i nježan, on to nije i u tom segmentu se moramo popraviti.

Foto: HNK Hajduk

Protiv Slovaka mora biti bolje i je li ključno što se uzvrat s Ružomberoka igra na Poljudu, pred krcatim tribinama domaćih navijača?

- Svakako će to biti dodatna vrijednost. Ovo će biti kompletno različita momčad, oni igraju po dubini, preskaču linije. Mi moramo biti bolji, ali fokus je na sutrašnju utakmicu, na papiru je laka a u stvarnosti je jako zahtjevna i teška.

Niste imali puno vremena za pripreme, dolazite iz drugačijih uvjeta, s dugog puta...?

- Sutra očekujem utakmicu s momčadi koja igra u dvije različite taktičke postavke. To je jedna fizički jaka momčad, u obrani i sretni terena, igraju na drugu loptu. Mi ćemo ih dočekati pred 30.000 gledatelja, odradili smo video analizu prije treninga i smatram da smo spremni i da sve ovisi o nama.

Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hoće li biti promjena u kadru?

- Vidjet ćemo sutra, nije da nemam poštovanja prema vama, nego ne želim pomagati suparniku na način da otkrivam početnu postavu. I mi se pokušavamo informirati na taj način ali rijetko te informacije pronalazimo.

Je li vodstvo kluba od vas tražilo da budete prvaci ove godine, nakon 19 godina?

- Iskreno, radit ćemo ali ne volim predviđanjima. Moj glavni cilj je napraviti jaku radnu grupu igrača i ljudi koji su oko prve momčadi. Da budemo istinska momčad. Dinamo je u zadnjih 20 godina bio prvak 19 puta, Rijeka jednom...i oni su glavni rivali ove godine. Na organizacijskom nivo oni su korak ili dva ispred nas, ali mi se nećemo predati. Dobro bi nam došlo pokoje pojačanje i financijska pomoć, ali ja sam sretan i mogu obećati da ćemo se boriti do kraja, iz dana u dan u nove pobjede.

Dinamo je dobio 5-0 Istru, trebaju vam pojačanja, napadač, krilo...?

- Tražimo napadača, ali ne želimo dovesti igrača samo da ga dovedemo, to mora biti igrač koji će fizikom i tehnikom biti pojačanje za našu momčad. Tako je i kad su u pitanju krilni igrači. Kad se Perišić priključi u svojoj punini, bit ćemo kompletirani na toj poziciji. Ja nisam tip koji će nekoga nagovarati i uvjeravati da dođe, ali kad vam igrač krene s isprikama, imate ovo, nemate ono, teren, infrastrukturu.... on ispada iz mog kadra. Bitna je volja, svjesni smo financijskog stanja u kojem se klub nalazi... Uzmimo za primjer Rakitića, vrhunski igrač, karijera, stanje na računu... Pričao sam s njim prije dvadeset dana i pitao želi li stvarno doći, on je to potvrdio. Njega ništa ne zanima, zna da nismo ni Barcelona, ni Sevilla, ali je ipak došao. I top je ono što nas trenere raduje.

Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko Perišića još morate čekati, on je vrhunski igrač ali igra malo, dvadesetak minuta...?

- Perišićeva kvaliteta je nesporna. On je veliki profesionalac, normalno je da ovim godinama i s takvom ozljedom iza sebe. Iskoristit ću priliku da ga javno pohvalim, to je primjer ponašanja i profesionalnosti. Kad sam ja imao 29 imao sam ozljedu koljena i znam koliko je bilo teško vratiti se. On je imao veliku karijeru, u velikim klubovima, ja sam nakon ozljede otišao u Sion i nisam imao puno minutažu. I rekao sam sam sebi, ili ću prestati, ili ću raditi i vratiti se. To je jedini način da se vrati. Mi ćemo ga pokušavati uključiti od prve minute u našu momčad.

Koliko ste zadovoljni s obranom i dvije čiste mreže u dva susreta?

- Za to treba pohvaliti cijelu momčad a ne samo četvoricu u zadnjoj liniji. Vidjeli ste i u Torshavnu da svi trče, svi se vraćaju, svi pokrivaju... Sviđa mi se mentalitet ove momčadi koja nakon izgubljene lopte trči natrag, ne njih sedam da trči a ostali ne. Svi trče i svi se vraćaju...

Split: Prva utakmica drugog pretkola Konferencijske Lige: HNK Hajduk - HB Torshavn | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prvenstvo je maraton, koliko bi ga bilo važno otvoriti pobjedom?

- Igramo kući, to je naša prednost, pun stadion na svakoj utakmici. Tražim pomoć ne samo od Torcide, nego od svakog čovjeka koji dođe, da se svih 95. minuta suparnik osjeća kao da je u paklu, da sve gori, i da se suparnik ne čuje. Ako zaslužimo kritiku i zvižduke, zviždite nakon utakmice, ali neka stadion gori svih 95. minuta....