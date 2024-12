Gattuso: I supruga mi je cijeli tjedan pričala samo o derbiju, pa to više nisam mogao trpjeti!

Niko Kristian Sigur veliki je junak još jednog velikog derbija. Splićani su s 1-0 svladali najvećeg rivala, "modrima" nakon 15. kola bježe čak sedam bodova prednosti. Jako puno. U Splitu će noćas trajati prava fešta, a Dinamova će ekspedicija na putu prema Zagrebu imati o čemu razmišljati. Situacija nije dobra, Zagrepčani u zadnjih šest bodova imaju tek jednu pobjedu. Gennaro Gattuso je prije početka press-konfererncije dobio veliki pljesak okupljenih novinara.

- Posvećujem ovu utakmicu gradu, svim navijačima Hajduka u cijelom svijetu. Kao za Split i sve njegove građane - prvo je rekao Gattuso, pa dodao:

- Istina je sljedeća, nije lako igrati protiv bure. I tu smo se mučili u prvom poluvremenu. Oni su u drugom dijelu igrali kontra nas i bure. Imali smo opcije igrati i s tri i s četiri i s pet igrača u zadnjoj liniji. Ako iizgubimo loptu da se brže vraćamo, Očekivao sam da ćemo patiti u prvom dijelu, Dinamo ima kvalitete.

- U kontra vjetru smo počeli više riskirati, počeli izlaziti njima u presing. Njima je vjetar smetao da šire igru po krilima, pa nam je bilo lakše. Kalik i Pukštas su puno toga napravili po pitanju našeg presinga.

Emotivno ste reagirali nakon utakmice, čak niste ni loptu uspjeli napucati na tribine...

- Rekao sam jučer, da ja ne mogu igrati, to sam sada pokazao. Nemam snage, tijelo nema snage, a noge me više ne slušaju. Drugo poluvrijeme je bilo dobro, pripremamo utakmice s više planova. Moje je ideje nekad teško prebaciti na teren. Ovdje sam od 17. lipnja, trebalo mi je 15 dana da prokužim ovu momčad, igrači su mi dali svoje srce, sad sam jako emotivan - rekao je Gattuso, pa se okrenuo "slučaju Šarlija":

- Dečki se nevjerojatno trude na treninzima. I kad je Šarlija jučer vidio da nije u prvih 11, nije trenirao kako inače trenira, pa zbog toga nije bio u zapisniku za utakmicu. Možda nemamo infrastrukturu, nemamo dobre terene, ali plaće nam dolaze redovito. I svi moramo respektirati klub koji nas plaća. Sutra je novi dan za Šarliju, od sutra idemo iz početka.

Kako gledate na Niku Sigura? Rakitić je rekao kako na njega gleda kao na mlađeg brata.

- Niko se dosta promijenio od dolaska Rakitića, on mu je jako pomogao u toj preobrazbi. Ako ćemo o Siguru, danas smo vidjeli njegovu promjenu mentaliteta u pristupu utakmice, sve je to zbog Rakete. I zahvaljujem se Rakitiću što sam zbog njega uspio ući u glavu Sigura, Niko je za nas važan igrač. Može igrati beko, krilo i veznog igrača. Zadovoljan sam s njim.

Navijači su danas bili 12. igrač Hajduka. A bili ste i u Napulju...

- Rekao sam da sam njima posvetio ovu pobjedu, svim navijačima i ovom gradu. Torcida je napravila spektakl, veliki komplimenti svima. Primijetio sam kod kuće, i tamo je bio spektakl. Supruga i ja nikad ne pričamo o nogometu, ali zadnjih tjedan dana kad se vraćala s placa, ribarnice ili dućana, samo mi je pričala o Hajduku. I utakmici protv Dinama. Stvarno nisam to više mogao trpjeti, svi su u Splitu pričali samo o Dinamu. A ja sa stožerom uopće nisam razgovarao o Dinamu, mi smo ovog tjedna igrali razne društvene igre.

Rakitić kaže kako će dečki danas slaviti, ali kako im je od sutra u mislima samo - Gorica.

- Moramo uživati u ovoj pobjedi, neka dečki slave, ali od utorka nam je glava samo u Gorici. Oni su opasni, imali su svojih šansi protiv Rijeke, znamo kako nas mogu iznenaditi. Ali danas neka dečki slave.

Kako je vama bilo kad ste bili igrač Milana, a bježali bi Juventusu sedam bodova?

- Ništa tih sedam bodova ne znači, još je 21 utakmica do kraja sezone, a svaka je nova zamka za nas. Prije tri tjedna sam rekao da nam je glavni cilj 7-8 kola prije kraja sezone biti u borbi za naslov, želimo tu biti prisutni, pa tko bude najspremniji neka ga i osvoji. Ja kao igrač? Kad si igrač, to je drugačije, moj je mentalitet bio ići 1000 % u svaku utakmicu. Svaka mi je bila utakmica života, nikad se nisam štedio. Ali kad ste trener nekad morate i malo kalkulirati.

Na kojim ćete pozicijama tražiti pojačanja tijekom zimskog prijelaznog roka? Ili ste zadovoljni postojećim kadrom?

- Vidjet ćemo. Prvo trebamo prodati nekoga kako bi mogli nekoga i kupiti. Kako bi pozitivno zaključili financijsku godinu, prvo trebamo prodati nekoga, nešto i zaraditi. Za koga bih volio da se proda? Nikoga. Nikoga se ne želim odreći, ali ja nisam bankar da računam financijske kalkulacije, ja sam samo trener.

Kako se nakon ovakve utakmice i velikog emotivnog pražnjenja vraćate u život? Kako se opuštate? Što ste rekli treneru Bjelici nakon utakmice?

- Pozdravili smo se, to je to. Večeras? Jedna dobra pizza koju ću mi žena napraviti. Ne pijem alkohol 4,5 godine zbog zdravlja, to će napraviti moji igrači, ali samo da ne pretjeraju. Ja ću popiti mineralnu s ledom, i malo limuna.

Kupili ste igračima mobitele, što ćete im pokloniti poslije ove utakmice?

- Ako pobijedimo Goricu, onda će biti nova nagrada za njih - rekao je Gattuso.