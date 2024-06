Gattuso je novi trener Hajduka!

Kad smo već pomislili da je jedino logično objašnjenje za to što Hajduk danima ne objavljuje ime novog trenera zaštopani dimnjak, nad Poljudom se na koncu ipak ukazao bijeli dim koji je označio da potraga okončana. Nakon što su redom otpadali kandidati poput Paola Souse i Ivana Jurića i tko zna tko sve još ne, jer mnoga su imena bila u optjecaju ili se barem tako u medijima špekuliralo, na površinu je izbio onaj o kome se pričalo najmanje.

Pokretanje videa... 00:37 Hajduk se vraća u Split | Video: Luka Safundžić/24sata

Novi trener Hajduka je Gennaro Gattuso! Objavio je to Hajduk na službenim stranicama i potvrdio dolazak legendarnog talijanskog nogometaša koji je u trenerskoj karijeri vodio momčadi talijanskog Palerma i Pise te velikane poput Napolija i Milana, u španjolskoj Valencije, a u Francuskoj Marseillea, sad stiže na Poljud.

Nikola Kalinić uskočio je direktno iz kopački u lakirane cipele i odijelo i krenuo u potragu za trenerom koji će provesti njegove ideje u djelo. Prije svega počistiti svlačionicu i u njoj uvesti red, rad i disciplinu te krenuti u izgradnju nove momčadi. Krenuo je s provjerenim trenerskim imenima koje je uglavnom poznavao iz vlastite nogometne karijere, no jedan po jedan su ga odbijali. A zapeo je na onom od kojeg se najmanje nadao, na Ivanu Juriću s kojim je dogovorio sve detalje, ali je ovaj neobjašnjivo odustao u zadnje čas.

Serie A - Napoli v Torino | Foto: CIRO DE LUCA

I tu je Kalinić izgubio dragocjeni tjedan, jer nije imao spremnu rezervnu opciju. Vjerovao je svom bivšem treneru Juriću na riječ i - prevario se. Ali ako je to najveća pogreška koju će napraviti na početku karijere sportskog direktora, onda će to biti dobro i za njega i za Hajduk. Jer ne pamtimo kad je u zadnjih desetak godina Hajduk bio u ovako kompliciranoj situaciji kao što je danas, niti kad se jedan sportski direktor suočio s toliko odbijenica.

Split: Nikola Kalinić je novi sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bilo kako bilo potraga je sada ipak završena i kreće još kompliciraniji dio priče, a to je sastavljanje momčadi za novu sezonu. Kompliciraniji jer je otvorenih pitanja jako puno. Hoće li Ivan Perišić ostati samo do kraja kolovoza ili možda i duže, hoće li Kalinić uspjeti dogovoriti otkup Josipa Brekala od Fiorentine, odlazi li Rokas Pukštas odmah ili će ipak pomoći u pokušaju proboja u Konferencijsku ligu, kako se u cijelu priču uklapa najbolji igrač Hajduka u zadnje tri sezone Marko Livaja, što je s pojačanjima....

Poreč: Hajduk odigrao pripremu utakmicu protiv Slovackog | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Do okupljanja je ostalo još tjedan dana, nešto više do odlaska momčadi početkom srpnja na Bled, gdje će obaviti centralni dio priprema za sezonu. Do tada bi se trebale nazirati konture nove momčadi i potvrditi imena suparnika s kojima će Hajduk odigrati tri ili četiri pripremne utakmice koliko je planirano. Iako je nogometna Europa okrenuta ka Njemačkoj i Euru, krajem srpnja Hajduk će utrčati u sezonu u drugom pretkolu Konferencijske lige. Vremena ima, ali ne previše....

Split: Nogometaši Hajduka počeli s pripremama za novu sezonu | Foto: Milan Sabic/PIXSELL