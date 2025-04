Gattuso kao da ga je zaboravio, a sad mu mora postati rješenje: Melnjak treba biti 'onaj stari'

Igrao je odlično, bio je jedan od najboljih pojedinaca Hajduka duže vrijeme, a onda mu se na 'njegovom' terenu u Koprivnici dogodila nesretna i teška ozljeda koljena. Borac kakav je, Dario Melnjak (32) vratio se na teren nakon 197 dana, prošlo je nešto više od pola godine nakon operacije i imao je ljetne pripreme da se polako uhoda s momčadi.

Teško je bilo očekivati da će odmah biti na razini na kakvoj je bio prije toga, ali mnogi su tad mislili da će se zasigurno s vremenom vratiti u udarnih 11 splitskog sastava. No, to se nije dogodilo jer je s nekim drugim idejama na klupu došao talijanski strateg Gennaro Gattuso.

I izgledalo je tad obećavajuće za lijevog beka iz Krkanca pokraj Varaždina, započeo je dvije utakmice protiv Ružomberoka i dvije ligaške nakon toga, a onda su njegove minute počele oscilirati. Nakon tri starta u nizu, pobjede protiv Dinama (1-0), Gorice (1-1) i remija s Rijekom (0-0) je Dario završio na klupi. U 30 utakmica u kojima je bio u sastavu ove sezone započeo ih je tek 11, dok je u čak 16 navrata ulazio s klupe, a tri puta nije ni ušao.

I daleko od toga da se Ismael Diallo (28) nije dosta digao u igri ove sezone, posebice što se tiče defenzive, ali u napadu je to jako, jako tanko. Iz nekog se razloga Michele Šego (24) spušta i otvara mu prostor u nekim susretima, a centaršuti Bjelokošćanina zadaju mnoge probleme - sakupljačima lopti i publici na tribinama ako su iza gola, a ne onima kojima bi trebali. Napravio je u Varaždinu veliku glupost Diallo i dobio direktan crveni karton zbog kojeg bi s terena mogao izbivati i duže od dvije utakmice, a pitanje je tko će na lijevog beka.

Logično bi bilo da to bude upravo Melnjak. Šimun Hrgović (19) ove je sezone već pod normalno na poziciji desnog beka, s te su strane ideje nešto drugačije, a dok je i Niko Sigur (21) u problemima s ozljedom, praktički i nema druge opcije nego da Melnjak zaigra lijevo. A s obzirom na to da je u proljetnom dijelu sezone cijeli susret odigrao samo protiv Dinama (op.a. izašao je u 89. minuti), sad bi to mogao raditi u kontinuitetu.

I biti ono što Hajduk treba, još jedno dobro ofenzivno rješenje. One njegove golove i asistencije teško je zaboraviti, a dobro će doći i kvalitetni centaršuti s lijeve strane. U Splitu je već četiri godine, imao je u bilom dresu veliki uspon pa pad zbog ozljede, a sad nekako stagnira. No, stiglo je vrijeme za novi uspon i dokaz Gattusu kako ima vrhunskog igrača kojeg iz nepoznatog razloga nije iskoristio...

