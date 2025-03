Gattuso: 'Nakon poraza Rijeke u Koprivnici nazvao sam Livaju'. Rakitić: 'Obožavam Kovačevića'

Hajduk se pobjedom protiv Šibenika (1-0) vratio na vrh prvenstvene ljestvice, a zadovoljan je time nakon utakmice bio trener "bilih" Gennaro Gattuso.

Nakon isključenja i gola momčad se povukla, zašto?

- Po mom mišljenju nismo se povukli, Raketa ja zabio i drugi gol vrlo brzo nakon toga. To se u tenisu kaže da se "skratila ruka" što je i normalno. Šibenik se branio s osam, devet igrača i mi smo morali napadati bolje bez lopte, krenuli smo s dugim loptama i to je uvijek rizik. Možda je malo lošije, ali dobro je i ovako - započeo je trener Hajduka.

Rusin je dobro odigrao, Livaja je odlično trčao, bio ga je pun teren, on je asistirao za akciju u kojoj je pao gol...?

- Nakon poraza Rijeke u Koprivnici nazvao sam Marka Livaju i rekao mu da trebamo njegovu kvalitetu, ovakvog kakav je bio, koji ne više nego daje primjer igračima. Marko je prvak, jedna od najboljih igrača što je i danas pokazao. On i Raketa su imali velike karijere i moraju biti primjer svojom igrom i ponašanjem, nadam se da će nastaviti do kraja prvenstva ovako. Rusina smo stavili s razlogom, on je drugi napadač, s njim se Marko može spustiti po loptu, razigravati, nije sve fokusirano na njega.

Koliko ste zadovoljni napadačkom kreacijom, puno puta ste ušli u kazneni prostor s loptom, svakako više nego u prethodnim utakmicama?

- Šibenik te čeka, napali su nas s dva isturena napadača, kasnije su se zatvorili. Mi smo bili dobri u 25 metara ali nismo bili u završnici. Na kraju sam zadovoljan.

Kako ste zadovoljni Rokom Brajkovićem?

- On je interesantan igrač, zato mu dajem minutažu. Rođen je u Splitu, navijač je Hajduka, njemu ovaj dres znači, imao je priliku ići ali je odlučio ostati. Bamba i Durdov su bili s reprezentacijom i kasno su se vratili, dao sam mu priliku jer je zaslužio na treningu, igrao je dobro, kad igtra bez pritiska i straha onda je dobar... - zaključio je trener Hajduka nakon utakmice.

Ivan Rakitić golom iz slobodnog udarca donio je Hajduku pobjedu protiv Šibenika (1:0). Od Šibenika do Šibenika.

- Nadam se da neću morati opet dugo čekati na pogodak. Bilo je bitno pobijediti. Mislim da smo imali totalnu kontrolu. Nije bila naša najbolja utakmica, ali imali smo kontrolu. Bilo je pitanje vremena kad će pasti gol. Imali smo 10-12 kornera. Uvijek je bilo blizu. Jako bitna pobjeda, prvi smo, počinje zadnji dio. Da nam je to netko rekao prije početka sezone svi bi to potpisali. Moramo biti sretni. Idemo se dobro odmoriti i pripremiti za tešku utakmicu koja nas čeka idući vikend - rekao je Rakitić, a na pitanje o poništenom pogotku odgovorio je:

- Nema veze, tako je odlučio sudac. Šteta, danas smo gledali ja i Trajka golove kada sam zabio dva Realu, sa Sevillom u gostima. Kada je bio drugi smijali smo se, ali je na kraju poništen.

Nije bilo nervoze ni kod 1:0?

- Mi vezni igrači puno puta tražimo jedan pas, nekad se pogriješi. Nama je cilj ići gore, to je jasno. Čekali smo priliku. Bilo je pitanje vremena kada će pasti gol. Šteta što je kasno pao, da smo ranije zabili bilo bi lakše. Osjećaj koji smo imali na terenu je bio dobar, bez opasnosti i straha. Uz malo više samopouzdanja mogli smo zabiti i drugi gol da zatvorimo utakmicu - rekao je Rakitić i otkrio kako se osjeća fizički...

- Morao sam iskoristiti pauzu, da se pazim, pripremim dobro. Sezona je duga, imao sam malo teže razdoblje, ali bitno da sam se vratio. Gol iz slobodnjaka dobro će mi doći za samopouzdanje. Dugo sam čekao taj gol. To će pomoći i meni i cijeloj ekipi. Hvala publici, bilo je fantastično. Ovo je fešta za Hajduk i hrvatski nogomet.

Slijedi gostovanje u Koprivnici...

- Obožavam njihovog trenera. Sve utakmice su teške. Liga je jako puno napredovala. Nije slučajno da su zaostaci na tablici mali. Odlučuju mali detalji. Interesantno je, borbeno. Slaven ima važnu utakmicu u srijedu, ali to je njihova stvar. Znamo da nas čeka teška utakmica, ali idemo s ciljem da se vratimo s tri boda - zaključio je Rakitić.