Gattuso: Nismo najjači, ali smo najdosadniji svima! A na Hajduk svi idu s 'nožem u zubima'...

Jadranski derbi koji se igra na Rujevici u nedjelju od 20 sati ima posebnu težinu jer su Rijeka i Hajduk bez poraza izjednačeni na vrhu prvenstvene ljestvice, s četiri boda ispred Dinama. Rijeka će pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena, Hajduk odličnu atmosferu u momčadi nakon slavlja u Maksimiru, a i atmosfera na Rujevici trebala bi biti poticajna. Trener "bilih" Gennaro Gattuso svjestan je težine utakmice.

Ulazi li Pukštas u momčad i hoće li Durdov igrati ili ne?

- Ne odgovaram na takva pitanja, ne želim davati prednost suparniku. Obojica su u konkurenciji, svi osim Bambe i Trajkovskog.

Rijeka je primila samo jedan gol, igra u formaciji 4-1-4-1, s Jankovićem i Pašalićem. Jeste li ih proanalizirali?

- Sviđa mi se njihova momčad, njihov mentalitet. Ne igraju samo u toj formaciji, nego i u 4-3-3, 4-2-3-1. Jako su brzi i agresivni i moramo imati istu glad, volju i energiju. Njegovi krilni napadači su najveća opasnost. Dobro igraju i bez lopte u obrani 4-5-1, dobro se povlače.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Možemo li vidjeti na Rujevici moćan Hajduk kao protiv Gorice jer tri boda u Rijeci mogla bi značiti jako puno na kraju sezone?

- Bit će to potpuno različita utakmica od Gorice, Hajduk u ovoj utakmici mora imati volju da ih izmori, moramo držati pozicije, paziti na igru s loptom i bez nje. Volja za patnjom je ključna. Sviđa mi se kod moje momčadi što je nakon Gorice nije obuzela euforija, glavom su bili odmah u treningu i sljedećoj utakmici. Puno je još do kraja, i mi ćemo nastaviti ovako. Nećemo govoriti o tituli, ima vremena za to kad dođemo na šest-sedam utakmica do kraja. Gradimo mentalitet malo po malo, jedna pobjeda ne znači prvenstvo, ništa neće biti gotovo našom eventualnom pobjedom u Rijeci. Raduje me da su igrači koji su ušli s klupe dali sve od sebe, to je dobar znak.

Kod nas se kaže da se momčad koja pobjeđuje ne mijenja, planirate li vi neke promjene za Rijeku? U kakvom su stanju, osim Pukštasa, Sigur i Šarlija i tko sigurno neće na put u Rijeku?

- Tako se govori u svakom dijelu svijeta pa i kod mene. U ovoj momčadi ne postoje glavni igrači niti igrači s klupe. Vidje ćemo kakva će biti situacija, dobro treniraju, spremni su, dobro je da oni koji ne igraju imaju ljutita lica, da se samo smješkaju, bilo bi to neiskreno. Na njima je da treniraju i budu spremni za 11 ili za klupu...

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Odradili ste samo jedan derbi, u Maksimiru, kako biste usporedili naboj derbija u Hrvatskoj s derbijima koje ste vodili kao trener u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj?

- Kao trener nemam lijepu uspomenu na Rijeku, izgubio sam s Milanom, jedva dobio s Napolijem. Kada se igra derbi s Hajdukom, imam osjećaj da svi imaju "nož u zubima". Dođu kod nas, dočeka ih pun stadion i sjajna atmosfera, kod nas je 20.000-30.000 gledatelja uvijek. Čak i na kupu... U Rijeci će biti drugačije, ali drago mi je da naši navijači pohode gostovanja i to svaku utakmicu čini derbijem, bez obzira s kim i gdje igrali. Što se tiče usporedbe hrvatskih derbija s derbijem Inter - Milan ili Marseille - Lyon, na njima je uvijek jako puno domaćih gledatelja i domaći teren je prednost. U Hrvatskoj Hajduk i Rijeka mogu napraviti atmosferu koja će činiti razliku, u Puli ili u Gorici nema navijača koji nas mogu omesti, a Torcida nam svugdje daje vjetar u leđa. Ova je liga teška, svaka je utakmica zahtjevna, sate i sate provodimo analizi, nigdje nisam odradio utakmicu koja je bila lagana.

Rijeka: Hajduk svladao Rijeku golom u 98. minuti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako komentirate dolazak Bjelice u Dinamo?

- Iskusan je trener koji je radio i u Njemačkoj, i u Turskoj, i u Italiji... Jako je sposoban, poznata mi je njegova tipologija nogometa, jako dobro drži disciplinu u svlačionici i mogu mu samo poželjeti dobrodošlicu.

Biste li bili zadovoljni remijem ili samo pobjedom?

- Mene zanima izvedba, dobra izvedba bez obzira na rezultat me čini zadovoljnim. Kad igrači igraju s ponosom i dobrom voljom, kad odrade dobar posao, ja sam zadovoljan bez obzira na rezultat. U nedjelju se igraju dvije utakmice, jedna za rezultat, a druga za poštovanje suparnika. Moramo biti maksimalni, poštovati suparnika, bit će to utakmica visokog intenziteta, oni će nas pokušati stisnuti i nauditi nam, i mi moramo odgovoriti na njihovu igru.

Nije lako igrati u tako negativnom ambijentu, primjerice gdje vrijeđaju igrače Hajduka, posebno Marka Livaju.

- Nakon pet minuta igrači i treneri navijače izgube iz glave. Mene su često vrijeđali, vikali su mi svašta s tribina, ali meni je to davalo dodatnu energiju. Nakon nekog vremena ne čuješ ništa, fokusiran si na nogomet... Marko ima dosta iskustva, navikao je na to, igrao je u Grčkoj najveće derbije i to njemu neće smetati. Mi moramo igrati na pobjedu svaku utakmicu, velika je odgovornost na nama jer stalno imati 20.000 do 30.000 navijača kod kuće, i to nosi veliku odgovornost. Ono za vrijeme Covida nije nogomet, to je kao da gledaš film na televiziji sa ženom, a s navijačima je to kao da gledaš film u najboljem kinu. Drugi doživljaj.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Je li Rijeka najbolji test trenutačnih kvaliteta i sposobnosti momčadi?

- Znamo tko smo i gdje smo, nismo najjači, ali smo najdosadniji svima, možemo svakoga izmučiti. Rijeka je u zadnje dvije godine zabila puno golova iz daleka, i ja bih volio da to u nedjelju spriječimo. Hajduk je momčad s prednostima i manama, imamo dva veznjaka koji znaju igrati i kreirati igru, oni će raditi problem svim konkurentima jer mogu predvidjeti i spriječiti suparnike. Moj cilj je vidjeti prednosti i što prije spoznati mane, kako bismo ih bili spremni otkloniti.

Kako vidite početak Serie A?

- Pratim, gledam utakmice. Torino igra dobro s novim trenerom, sviđa mi se, Milan je krenuo loše, ako pobjedi Lecce, može skočiti do prvog mjesta. Zanimljivo je, Napoli je loše krenuo, ali Conte je "čekić trener", imaju prednost da ne igraju Europu i od njih očekujem dosta, oni mogu stići daleko.