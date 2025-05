Gattuso opleo: Nigdje nisam vidio da se klub ovako vodi kao u Hajduku. Pa tko je tu glavni?

Gennaro Gattuso odlazi iz Hajduka na kraju sezone. Špekuralo se to posljednjih tjedana, dao je naznačiti i sam Talijan, a uoči utakmice protiv Rijeke na Poljudu je i potvrdio da će mu to biti posljednja utakmica pred splitskom publikom.

Pokretanje videa... 00:47 Gattuso: Ovo je naš oproštaj od borbe za naslov. Ja sam kriv za sve, nisu igrači ništa krivi... | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Ivana Ivanović/Marko Culjak/ Ivo Čagalj/Pixsell

Njegova suradnja s čelnicima kluba nije baš bila najbolja. Često je kritizirao uvjete i infrastrukturu, žalio se na manjak kvalitete u momčadi i otvoreno stao uz Nikolu Kalinića nakon što je dobio otkaz na poziciji sportskog direktora, ali nakon svega, Gattuso se odlučio u gospodskom stilu rastati s njima. Potvrdio je kako odlazi bez otpremnine, no nije propustio oplesti po aktualnom upravljanju klubom. Objasnio je što ga je najviše smetalo tijekom mandata.

Split: Gennaro Gattuso najavio utakmicu između Gorice i Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Osjetim ponos svaki put kada kažem da sam vodio ovako velik klub. Hajduk je klub velike povijesti, puno se očekuje... Imam veliko iskustvo u nogometu, a teško klub može funkcionirati na ovakav način. Uvijek se isti problemi koji se ponavljaju, ovakav način upravljanja kluba ne funkcionira. Mislim da bi trebalo koristiti potpuno drugi stil upravljanja klubom. U sedam mjeseci nisam upoznao ljude koji vode klub, uvijek volim znati kome se mogu obratiti kad imam problem. Ne govorim o osobama već o načinu upravljanja klubom. Tu mora postojati odgovornost.

Gattuso je otvoreno podržavao Nikolu Kalinića, a o suradnji sa sportskim direktorom Francoisom Vitalijem je rekao:

- Ne volim davati ocjene nikome osim sebi. Mogu samo kazati da sam došao u vrijeme jednog sportskog direktora koji je koji mjesec dana kasnije udaljen. Vama zato prepuštam te ocjene.

Velika Gorica: Gorica pobijedila Hajduk 1:0, Banić obranio penal Livaji u zadnjim sekundama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što vas je najviše razočaralo u klubu? Je li to odnos s upravom ili nešto drugo?

- Objasnio sam to već, ne bih išao u detalje. Upravljanje klubom me muči. Ne znam gledate li druge klubove u Europi, nisam nigdje vidio ovakav model upravljanja. Teško je ovako funkcionirati da dođeš ujutro na posao i znaš da nemaš novca. Dođe prijelazni rok i znaš da ne možeš nekoga dovesti. Na koncu, tko je važniji, predsjednik ili nadzorni odbor? Ako NO ima veće ovlasti od predsjednika to mi je teško razumjeti. U siječnju sam imao ozbiljne ponude pa sam odlučio ostati ovdje jer mi je bilo dobro. Da se razumijemo, dobro je meni i sad, ali teško je raditi kad znaš da ne možeš donijeti nešto dobro, osnažiti momčad, ohrabriti igrače ili popraviti nešto novo - zaključio je Gattuso.