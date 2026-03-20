U DODATNIM KVALIFIKACIJAMA

Gattuso objavio popis Italije! Evo s kojim igračima ide po SP

Piše Jakov Drobnjak,
Gattuso objavio popis Italije! Evo s kojim igračima ide po SP
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Italija na nogama! Gattuso objavio popis za presudne kvalifikacije. Chiesa se vraća, Tonali spreman, a Vicario iznenađujuće izostavljen. Hoće li 'azzurri' prekinuti crni niz

Nakon dva propuštena Svjetska prvenstva, cijela Italija s nestrpljenjem iščekuje dodatne kvalifikacije koje bi trebale prekinuti crni niz i odvesti "azzurre" na smotru najboljih. Nakon šokantnih ispadanja u kvalifikacijama za prvenstva 2018. i 2022. godine, pritisak na reprezentaciju i novog izbornika Gennara Gattusa, koji je preuzeo klupu u lipnju 2025., ogroman je. On je sada objavio konačan popis igrača na koje računa u presudnim dvobojima. Prva prepreka na putu prema SP-u 2026. je Sjeverna Irska, s kojom Italija igra 26. ožujka u Bergamu. Uspiju li pobijediti, u finalu ih 31. ožujka čeka bolji iz susreta Wales - Bosna i Hercegovina.

Nakon mjeseci spekulacija, Gattusov popis donio je nekoliko vijesti koje su uzburkale talijansku sportsku javnost. Najviše odjeka izazvao je povratak Fedrica Chiese, krilnog napadača Liverpoola, koji se vraća u reprezentaciju nakon dugog izbivanja. Iako se nagađalo da zbog manje minutaže u klubu neće dobiti poziv, Gattuso mu je odlučio dati ključno povjerenje. Na popisu je i veznjak Newcastlea Sandro Tonali, čiji je nastup bio upitan zbog lakše ozljede zadobivene u Ligi prvaka protiv Barcelone, no pregledi su pokazali da je spreman.

Najveće iznenađenje svakako je izostavljanje golmana Tottenhama Guglielma Vicarija, koji je bio standardni član reprezentacije. Umjesto njega, priliku su dobili Elia Caprile i Alex Meret uz neupitne Donnarummu i Carnesecchija. Među novim licima ističu se 21-godišnji branič Cagliarija Marco Palestra, koji igra sezonu karijere, te mladi veznjak Rome Niccolò Pisilli. Zbog ozljede koljena otpao je veteran Marco Verratti, čiji se povratak dugo priželjkivao, a na popisu nema ni Nicolòa Zaniola. Velika očekivanja su i na 20-godišnjem napadaču Piju Espositu, koji je u samo pet nastupa za seniorsku vrstu već zabio tri gola.

Popis igrača:

GOLMANI
Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Alex Meret, Elia Caprile

BRANIČI
Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Federico Gatti, Alessandro Buongiorno, Giorgio Scalvini, Federico Dimarco, Leonardo Spinazzola, Marco Palestra, Andrea Cambiaso

VEZNI RED
Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Niccolò Pisilli, Giovanni Fabbian, Michael Kayode

NAPADAČI
Federico Chiesa, Moise Kean, Mateo Retegui, Pio Esposito, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori

