OSTAO PRINCIPIJELAN

Gattuso odlazi kao gospodin! Odrekao se milijuna zbog stožera baš kao i u Hajduku

Piše Domagoj Vugrinović,
Gattuso je inzistirao da njegovi suradnici dobiju ono što im pripada prije nego što razlaz postane služben, a kako bi to omogućio, odrekao se preostalog dijela vlastitog ugovora sa Savezom

Talijanski nogomet prolazi kroz jednu od najtežih kriza u svojoj povijesti nakon što se reprezentacija treći put zaredom nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo. Eliminacija od Bosne i Hercegovine nakon izvođenja jedanaesteraca u Zenici izazvala je potres u vrhu saveza i pokrenula val ostavki.

Svoje funkcije napustili su predsjednik Gabriele Gravina, generalni direktor Gianluigi Buffon, kao i izbornik Gennaro Gattuso, koji je reprezentaciju preuzeo u lipnju 2025. godine od Luciano Spalletti.

Posebnu pažnju izazvao je način na koji je Gattuso napustio funkciju. Iako je njegova ostavka objavljena s odgodom, talijanski mediji otkrivaju kako razlog nisu bili pregovori ili nesuglasice, već njegova želja da se najprije podmire sve financijske obveze prema članovima stručnog stožera.

Gattuso je, naime, inzistirao da njegovi suradnici dobiju ono što im pripada prije nego što razlaz postane služben, a kako bi to omogućio, odrekao se preostalog dijela vlastitog ugovora sa Savezom. Time je još jednom potvrdio obrazac ponašanja koji ga prati kroz cijelu trenersku karijeru.

Sličan potez povukao je još 2019. godine kada je napustio Milan bez otpremnine, iako je imao važeći ugovor, kako bi klub mogao isplatiti njegov stožer. Prema pisanju talijanskih medija, istu praksu primijenio je i tijekom angažmana u Creti., Pisi, ali i Hajduku.

