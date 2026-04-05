Oglasio se najveći: Italija više nije Italija, ovo je teški debakl

Italija se još oporavlja od šoka. Propuštanje trećeg Svjetskog prvenstva za redom i dalje je najbolnija tema na Čizmi. Reakcije i dalje pristižu, a sada se javio jedan od najvećih. Paolo Maldini spominje se kao jedan od kandidata za predsjednika Saveza, a komentirao je stanje u kojem se nalazi talijanska reprezentacija. Sve je prenio portal Pianeta Milan.

- Kada nosite talijanski dres, sa sobom nosite povijest, odgovornost i ponos. To nije bilo koja reprezentacija. To je jedna od najvećih u povijesti nogometa. Propustiti jedno Svjetsko prvenstvo je poziv na buđenje. Propustiti dva je kriza, ali tri zaredom je potpuni debakl - rekao je Maldini pa nastavio:

- U moje vrijeme talent je bio važan, ali mentalitet je bio sve. Disciplina, žrtvovanje i poštovanje prema grbu - o tome se nije pregovaralo. Danas ne vidim isti stupanj gladi. Ne vidim igrače koji su spremni dati sve za dres... Poraz od BiH nije samo rezultat, on odražava dublji problem. Bez identiteta, bez ponosa i bez odgovornosti, Italija više nije Italija.

Poraz od Bosne i Hercegovine vjerojatno je najteže pao Talijanima u povijesti. Takva nogometna nacija ne smije propustiti ni jedno Svjetsko prvenstvo, kamoli tri u nizu. Nakon poraza otišli su svi. Predsjednik Saveza Gabriel Gravina, Gianluigi Buffon i na kraju izbornik Gennaro Gattuso. Sada sve treba krenuti ispočetka.