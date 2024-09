Attenzione! Gattuso je počastio igrače i stožer s iPhoneima! Za to je dao oko 40 tisuća eura

Na Poljud stižu neplanirani pokloni u obliku premije za pobjedu u Maksimiru, i to ne bilo kakvi pokloni! Trener Gennaro Gattuso odlučio je počastiti sve igrače i ljude iz stožera novim modelom Iphonea 16. Naručeno je 30 do 35 komada po cijeni od oko 1100 eura, a račun će podmiriti trener Hajduka. Nije mu to problem, u više navrata je ionako kazao kako je zaradio dovoljno te da se trenerskim poslom ne bavi radi novca, nego zbog toga što je nogomet njegova strast.

Lijepa gesta Gattusa koji je igrače planirao darivati ranije, ali rezultati nisu bili u skladu s očekivanjima pa je "premija" pala nakon velike pobjede u derbiju, i to nakon turbulentnog tjedna u kojem je puno prljavog rublja izneseno u javnost.

Gattuso je majstor komunikacije i odnosa s igračima, svjedočili smo tome i tijekom priprema u Sloveniji i kasnije na treninzima i utakmicama, u kratkom roku je probudio momčadski duh i stvorio atmosferu u kojoj ginu jedni za drugog i slijede sve njegove poteze. Vidjelo se to i tijekom derbija u Maksimiru...