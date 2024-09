Ivan Rakitić priznao za čime žali u karijeri i otkrio: Nikola Kalinić me nagovorio na dolazak u Split

Ivan Rakitić (36) stigao je u Hajduk ovog ljeta i odmah se pokazao kao klasa koja će u HNL-u raditi razliku. U razgovoru za Transfermarkt govorio je o razlozima dolaska u Split i željama za budućnost.

- Moj prijatelj Nikola Kalinić bio je sportski direktor kluba. Bombardirao mi je telefon (smije se). Osim toga, moj najbolji prijatelj je iz Splita, a on mi je godinama govorio da ako nešto želim napraviti za njega, da dođem u Hajduk. Prije nekoliko mjeseci ili godina nisam to očekivao. Nisam to ni planirao - rekao je Raketa i dodao:

- Dogodile su se razne stvari i kao obitelj smo zaključili da je to ono što mi nedostaje u karijeri. Osjetio sam i da nešto želim vratiti Hrvatskoj.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Priznao je da ne zna je li mu Hajduk posljednji klub u karijeri.

- Ne želim govoriti o činjenici da mi se karijera primiče kraju (smije se). Želim nastaviti dok osjećam leptiriće u trbuhu, dok sam zdrav i dok mogu pod svojim uvjetima sve pratiti. Vidjet ćemo hoće li to biti još jedna, dvije, tri ili pet godina.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Iako je u karijeri osvojio Ligu prvaka, igrao za Barcelonu i bio kapetan Seville, priznao je što mu jedino nedostaje.

- Nikad si neću oprostiti što nisam zaigrao u Serie A. Volio bih to, a u nekoliko sam prilika tome bio i blizu. Nažalost, nikad se nije realiziralo. Šteta. Ali zaista mogu biti nevjerojatno ponosan na svoju karijeru - kaže bivši "vatreni".

- Najvažniji trofej je onaj za osvajanje Europa lige 2014. sa Sevillom. Za mene je on predstavljao iskorak na najvišu europsku razinu. Poslije njega sam otišao u Barcu. Mogao sam i trebao osvojiti više trofeja - smatra Rakitić.

- Volio bih da sam bio švicarski prvak s Baselom ili da sam igrao u finalu kupa 2011. u Njemačkoj sa Schalkeom. Trebalo je biti i više osvojenih Ligi prvaka. Uz sve dužno poštovanje, dva ili tri trofeja su nam izmaknula.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rakitićeva supruga Raquel je iz Seville, tako da taj grad ima posebno mjesto u njegovom srcu.

- Kad sam ondje stigao 2011., nisam znao što očekivati. Bio sam mali plavokosi dječak iz Švicarske koji je igrao za Schalke, a otišao sam ondje bez da sam znao i riječ španjolskog jezika. Od prvog dana je sve sjelo na svoje mjesto, a i prvi sam dan ondje upoznao svoju suprugu. Nisam rođen kao dječak iz Seville, ali tako ću umrijeti. Sevilla je moj dom - kaže Rakitić.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Još mu samo tri utakmice nedostaju do stotog nastupa u Ligi prvaka, a znakovito je govorio o tom pitanju.

- Nadam se da ću je odigrati. To bi značilo da sam postao prvak s Hajdukom. Bilo bi sjajno doći do te brojke. Ludim bih nazvao nekog da mi je prije prve utakmice rekao da ću ih toliko skupiti. Liga prvaka je san, a ja sam je osvojio i zabio sam gol u finalu - zaključio je veznjak Hajduka.

U karijeri je osvojio Ligu prvaka, četiri La Lige, dvije Europske lige, a ima i srebrnu medalju s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018. Za "vatrene" je nastupio 106 puta i zabio 15 golova.