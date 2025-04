Gattuso: Ponosan sam na remi, Šafarić: Bod? Nisam zadovoljan

Četvrti međusobni susret Varaždina i Hajduka završio je podjelom bodova (1-1). Od 17. minute gosti su ostali s igračem manje. Diallo je u prolazu udario Mitrovskog i VAR je pozvao suca Čulinu. Nakon pregleda snimke, pokazao je Bjelokošćaninu izravni crveni karton. Tu situaciju komentirao je trener Hajduka Gennaro Gattuso.

- Kako ste ga vi vidjeli? Nije bilo intenziteta. Diallo je podignuo je rame. To se nikad nije sudilo kao crveni karton. Griješe igrači i treneri, pa mogu i suci. No, sudac kad je bio jedanaesterac nije sviran faul prije penala naknadno, a to bio drugi žuti karton tom igraču – ističe Gattuso.

Varaždinci su vodeći gol zabili u 42. minuti kada je Matej Vuk pogodio za 1-0.

- Stvarali smo prilike, došli do gola i čekao sam poluvrijeme, da se dogovorimo kako ćemo i dalje napadati te se braniti. No, kad u prvoj minuti napravimo, tako nesmotreni start. Mogli smo dobiti drugi žuti i crveni, pa bi se sve promijenilo – istaknuo je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina nakon remija kojeg je Hajduku donio Livaja golom iz jedanaesterca u 50. minuti.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: /PIXSELL

- I dalje smo nastavili, noge su malo bile teže, pa malo neforsiranih pogrešaka. Imali smo prečku, nekoliko šansi, ali nije išlo. Nisam zadovoljan bodom, jer ako želimo raditi iskorak, ovu utakmicu trebamo pobijediti – ističe Šafarić čiji je napad ponovno bio neučinkovit.

- Ponavljamo kao pokvarena ploča. Nedostaje odlučnosti, čvrstine, krvoločnosti u toj završnici. Takva je sezona i ne mogu se oteti dojmu da smo mogli više bodova osvojiti, kakve smo partije pružali – ističe Šafarić.

Bodom je bio na kraju zadovoljan njegov kolega Gattuso.

- Jako sam zadovoljan. Varaždin je odlična momčad, odlično utrenirana. Oni su bili ravnopravni protivnik kad smo ih mi svladali na Poljudu dva puta, a ovdje su nas pobijedili na jesen i nadigrali. Danas odlična reakcija bila je mladih koji su ušli. Utakmicu koju smo mogli pobijediti ili izgubiti, ali ponosan sam na remi – zaključio je trener Hajduka.