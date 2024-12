Gattuso potjerao neposlušni dvojac iz Hajduka, a oni uživaju na luksuznim destinacijama...

Gennaro Gattuso je po dolasku u Hajduk jasno i glasno najavio: Tko ne bude poštovao disciplinu, on leti iz momčadi. I svoje riječi pretočio je u djela. Čak sedmoricu je kaznio zbog nediscipline, za njega je nebitno ime, dob, status, pravila su za sve ista, ali svatko će dobiti drugu šansu. No, dvojicu je zauvijek prekrižio.

Talijanski trener prošlog je tjedna potjerao Leona Dajakua (23) i Yassinea Benrahoua (25) uoči utakmice protiv Šibenika pa jasno poručio kako na njih dvojicu više ne računa. Ovaj neposlušni dvojac bio je otpisan još na početku sezone. Zbog nezalaganja i problematičnog ponašanja trenirali su odvojeno od momčadi i tražili novi angažman, no kako ni za jednoga ni za drugoga nije bilo ponuda, a ugovori ih vežu za Hajduk do ljeta 2026., odnosno do ljeta 2027. godine, Hajduk ih je po sili UEFA propisa morao vratiti na treninge prve momčadi ili isplatiti i otpustiti. Što nikome nije padalo na pamet...

Gattuso im je dao priliku za iskupljenje i vratio ih u momčad, čak su i skupili nekoliko utakmica, Benrahou je i zabio gol, ali u završnici jesenskog dijela sezona minutaža im je opadala i otvoreno su iskazivali nezadovoljstvo. Kada je Gattuso primijetio njihovo nezalaganje na treninzima, trajno ih je otpisao.

- Ono što ne volim je negativa, oni su donijeli jako puno negative. Postoje i drugi koji su negativni, ali ne toliko. Najveći problem Hajduka već godinama je ta negativnost koja se uvuče u svlačionicu. Ja sam ih primio u momčad, objasnio kako stvari funkcioniraju, kad vidiš da netko pet puta nešto ne razumije, onda tu nema pomoći - kazao je Gattuso.

Hajduk je u međuvremenu slavio protiv Šibenika 2-1 i u pobjedničkom tonu otišao na zimsku stanku, a s nje se na Poljud neće vratiti Dajaku i Benrahou. I čini se da ih to baš i ne pogađa previše. Ovaj dvojac već odavno je napustio Hrvatsku i uživa u odmoru.

Dajaku je s partnericom Leonie i kćerkicom otputovao u Abu Dhabi gdje su proslavili Božić, a Benrahou uživa u SAD-u, točnije u Los Angelesu.

Obojica imaju bogate ugovore u Hajduku i ne žuri im se s pronalaskom novog kluba jer plaća će uredno sjedati svaki mjesec bez obzira igrali oni ili ne. No, ako imaju motiva napraviti nešto u karijeri, onda bi ih ovo neigranje itekako trebalo zabrinuti. Uostalom, pitanje je i ima li zainteresiranih klubova jer ljetos ih nitko nije htio dovesti...