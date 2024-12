Gattuso izbacio dvojicu igrača iz momčadi! Benrahou i Dajaku odigrali su svoje za Hajduk...

Yassine Benrahou i Leon Dajaku odstranjeni su s treninga i neće konkurirati za utakmicu u Šibeniku! Odluka je to trenera Hajduka Gennara Gattusa koji je tu informaciju prenio sportskom direktoru Francoisu Vitaliju, a po svemu sudeći ona će imati i dalekosežne posljedice za spomenuti dvojac. Ako se pita Gattusa, a za sada ga se pita, Dajaku i Benrahou slobodno mogu potražiti novi klub jer treću priliku u Hajduku po svemu sudeći neće dobiti.

Da, treću priliku, ne zaboravimo da su zbog nezalaganja i problematičnog ponašanja njih dvojica na početku sezone već trenirali odvojeno od momčadi te da im je tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić sugerirao da potraže novi klub. No kako ni za jednoga ni za drugoga nije bilo ponuda, a ugovori ih vežu za Hajduk do ljeta 2026., odnosno do ljeta 2027. godine, Hajduk ih je po sili UEFA propisa morao vratiti na treninge prve momčadi ili isplatiti i otpustiti. Što nikome nije padalo na pamet...

Nakon što je Kalinić dobio otkaz a čelnici kluba nisu doveli planirana pojačanja, Gattuso je odlučio neposlušnom dvojcu dati novu priliku pa ih je priključio treninzima. Koliko su se njih dvojica trudili nametnuti i pokazati da vrijede, najbolji je pokazatelj minutaža koju su zaslužili. Unatoč brojnim problemima i izostancima Dajaku je u 11 utakmica na kojima je nastupio upisao svega jednu asistenciju, dok je Benrahou u devet nastupa upisao po tri gola asistencije.

No učinak na stranu, nezalaganje na treninzima i otvoreno iskazivanje nezadovoljstva je ono što im je i ovoga puta presudilo. Poznato je da je Gattuso posebno strog kada je u pitanju zalaganje i nedisciplina. Osjetili su to na svojoj koži ne samo njih dvojica, nego i Diallo, Sahiti, Pukštas, Šarlija... I svi su dobili drugu priliku, Gattuso je pokazao da ima srca i da je spreman oprostiti svima koji priznaju da su pogriješili. Ali za sve koji nisu maksimalno fokusirani na trening i ono što se od njih traži, ili pak pokazuju nezadovoljstvo malom minutažom, mjesta u Gattusovoj momčadi nema. Iz kluba za sada nema službenih informacija o neposlušnom dvojcu ali će se po svemu sudeći Gattuso o svemu izjasniti na press konferenciji uoči utakmice u Šibeniku u petak.