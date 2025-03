Gattuso: 'S Jeličićem sam gotov, Tudoru je lakše doći u Juve nego meni u Hajduk, igrači se boje...'

Zadnja reprezentativna stanka je gotova, u završni sprint od deset utakmica Hajduk ulazi u poprilično povoljnoj poziciji, s dva boda zaostatka za Rijekom i tri ispred Dinama, s tim da im jedni i drugi do kraja prvenstva dolaze u goste na Poljud. Prije zadnje četvrtine prvenstva u kojoj se svi sastaju još po jednom, Hajduk će ugostiti Šibenik, Rijeka će u goste u Koprivnicu, a Dinamo u Varaždin.

Hajduk je protiv najbližeg susjeda apsolutni favorit, u nizu je od šest uzastopnih pobjeda, a zadnji bod protiv Hajduka Šibenik je osvojio početkom rujna 2022. godine, i to na Šubićevcu.

Pokretanje videa...

Je li priča s Jeličićem gotova nakon što je Cannavaro stao iza vas?

- Ne znam što je rekao Fabio, a ja sam rekao ono što sam trebao. Žao mi je što netko tko je bio profesionalni nogometaš tako reagira, bez poštovanja... Razumijem novinare, to je vaš posao da postavljate takva pitanja, ali to nije posao bivšeg nogometaša. Zamjeram mu i što mi nema hrabrosti reći u lice, nego mi pruži ruku, pozdravi me i onda kad odem priča... Za mene je ta priča gotova. Žao mi je što su to neki protumačili kao moj napad na njega, ali to je moj stil, način komunikacije, nisam ga želio napasti, niti sam ga napao. Dignuti prst je način komunikacija ali ne i prijetnje. Ovo je 2025. godina, što uopće danas znači stranac? Mi smo EU, kad čujem riječ stranac ostaje mi gorak okus. Tu sam deset mjeseci, nisam doživio nijednu ružnu riječ.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kakav Šibenik očekujete, razmišlja li se o naslovu prvaka, deset kola je do kraja?

- Pričamo u sutrašnjoj utakmici prije svega. Šibenik nam dolazi nakon pozitivnog niza, jako su vertikalni, četiri – pet igrača je uvijek na skoku. Teška nas utakmica čeka, ali mi smo živi, tu smo, očekuje nas znoj i trud, moramo pobijediti srcem, ali to neće biti lagano...

Rakitić i Pukštas imaju lošu statistiku golova i asistencija. U čemu je problem?

- Ovo je problem kolektiva za koji sam ja kriv. Pukštas i Rakitić nisu problem, problem je kolektiv, naša loša igra datira od povratka s priprema, moramo se kao kolektiv dignuti i zaigrati bolje.

Kako ste iskoristili pauzu?

- Mnogi van nogometa misle da imamo kaos, nekakav bordel, ali atmosfera u svlačionici je vrhunska. Trenirali smo u Stobreču jer je tu bila reprezentacija, radili smo na umjetnoj travi, vrhunski se radilo i sada je na nama da to prebacimo na utakmicu sutra.

Tko može tko ne može?

- Biuk je tu, ali još uvijek ne uspijeva uhvatiti kontinuitet, ima bol u pubičnoj kosti, Jan se oporavlja i bit će s nama idući tjedan, Lovre se također vraća u ritam kao i Žaper, oni bi trebali biti s nama od idućeg tjedna.

Šibenik je bez Santinija i Nižića?

- To ništa ne mijenja, nisu igrali ni protiv Dinama. U Šibeniku se priča o problemima unutar kluba, da nemaju novca, a li takvi su klubovi najopasniji, nemaju što izgubiti. Naš mentalitet treba biti tu, oni će željeti pobijediti i mi moramo odigrati jako dobru utakmicu za pobjedu. Oni su tu, nisu ispali, kad smo gledali računali smo da će prosuti bodove ali su pokazali da ne odustaju.

Tudor nije uspio u Hajduku i sada je dobio priliku u Juventusu, vi niste uspjeli u Milanu i sada vodite Hajduk. Kaže se "nitko nije prorok u svom selu." Je li lakše raditi vani ili kući?

- Biti trener svugdje je teško, odgovoran posao. Ja sam otišao sa 17 godina rano u Škotsku, a kao trener sam većinom radio u inozemstvu. Čuli smo se, viđali smo se u Splitu. Čestitao sam mu, Za mene je to isto, svugdje treba odraditi posao. Igrao je tamo dugo, radio je kao pomoćnik Piru, poznaje sredinu, ljude u klubu... Problem je doći upoznati nove ljude, njemu će biti lakše...

Nakon prethodne tri reprezentativne stanke momčad je dobro reagirala, pobijedili ste Dinamo i Slaven, remizirali u Osijeku. Je li tome razlog osvježenje momčadi, priprema utakmica?

- Budimo objektivni, za vrijeme stanke smo se odmorili, ali smo izgubili igrače koji su otišli na okupljanja reprezentacija, njih sedam - osam. Nakon Španjolske nismo bili na razini, prvo poluvrijeme dobro, drugo loše.... Radili smo dobro u pauzi, ali moramo dići nivo igre da utakmica svih 90 minuta bude dobra...

Znate li što je razlog da momčad nije izgledala dobro nakon priprema, gdje se pogriješilo?

- Nije problem u treningu ni u suparnicima. Volumen treninga je bio dobar, digli smo formu, trčali smo 10-10.5 kilometara u prvom dijelu sezone a sad preko 11.5 kilometara. Problem je igre, nedostaje nam mirnoće, brzine, rizika, imamo prostor za napredak ali igrači kao da se boje, a ja želim da igraju ležerno. Pritisak je sve već i, deset kola je do kraja, važne utakmice nam dolaze, na meni je da igrače oslobodim pritiska...

