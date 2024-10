Gattuso uoči Šibenika udaljio Pukštasa iz momčadi! Evo zašto

U momčadi Hajduka za susret 9. kola HNL-a protiv Šibenika nema Rokasa Pukštasa (20), a Gennaro Gattuso se odlučio na disciplinski potez.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida i igrači Hajduka nakon remija u Rijeci

Naime, Pukštas je odradio individualan trening van kluba i time prekršio klupsku disciplinu pa ga je Gattuso jednokratno odlučio udaljiti iz momčadi kao što je već ranije napravio sa Sahitijem, Perišićem, Diallom, Dajakuom...

Treba odmah naglasiti da Rokas niti nije bio u kombinacijama za početnu postavu jer je trener Hajduka cijeli tjedan uigravao postavu bez njega. A nije ga koristio niti u Rijeci gdje je njegovu ulogu preuzeo Anthony Kalik.

Kalik ispred Pukštasa

Razlog što Pukštas već neko vrijeme nije u konkurenciji je što je Gattuso rekao da koristi igrače koji se idealno uklapaju u koncept koji on namjerava koristiti, a u ovom slučaju mu puno više odgovara Kalik.

Kada je izašao zapisnik za susret sa Šibenikom odmah se moglo vidjeti da nema Pukštasa, a iz Hajduka su nam potvrdili da je Amerikanac odstranjen iz momčadi za ovu utakmicu jer je trenirao individualno, ali bi trebao biti u konkurenciji već za sljedeći susret.

Nema treniranja na vlastitu ruku

Podsjetimo, Pukštas je veliki radoholičar i često trenira van onoga što treneri traže od njega, no ovoga se puta ogriješio o klupsku disciplinu jer je Gattuso svim igračima zabranio individualne treninge po privatnim programima pod prijetnjom kazne pa je većina od njih odustala, no očito je Pukštas očekivao da se to neće saznati pa je zato Gattuso povukao potez.

Talijan čvrste ruke je već ranije udaljivao igrače iz momčadi i to na jednu utakmicu, vrlo brzo ih je vraćao natrag.