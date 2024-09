Gattuso: Žao mi je Jakirovića, Dinamu mogu samo zavidjeti, a ja nisam nikakav heroj navijača

Pobjeda u Maksimiru barem je zakratko pomela je pod tepih većinu Hajdukovih problema i unutarnjih nesuglasica te stvorila dodatnu koheziju između trenera Gennara Gattusa i igrača. Ali na staroj slavi se ne živi, svjesni su toga i trener i igrači, samo dobra igra i pobjeda nad Goricom mogu zadržati mir unutar zidova Poljuda.

Pokretanje videa... 01:21 Split: Rakitićev dres u Fan shopu Hajduk | Video: 24sata/pixsell

Predsjednik Bilić je sinoć kazao da ste se sastali i pričali nekoliko sati, o čemu je toliko dugo bilo riječi?

- Kazao sam nakon utakmice s Dinamom u Zagrebu, ja sam trener, on je predsjednik, sportski direktor je sportski direktor... Svatko radi svoj posao.

Sportski direktor Vitali kazao je da ste vas dvojica dobitna kombinacija, jeste li porazgovarali i kako vam se čini taj prvi kontakt?

- Popričali smo prije par dana o momčadi, rekao mi je da mu treba vremena da stekne impresije, do tada mi nastavljamo normalno raditi. Na press konferenciji pričao je dosta o mladima i akademiji, na terenu će biti onaj tko to zasluži. Ako imate dijete od 16 godina i ako se trudi i radi igrat će, nogomet ne poznaje granice.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pobjedom u derbiju postali ste heroj navijača, možete li nastaviti tako i stići do naslova prvaka?

- Nisam ja nikakav heroj, heroji su igrači koji igraju i donose bodove. Imamo mi svoje mane i prednosti, problem,e koje nastojimo riješiti, ali tri boda protiv Gorice vrijede jednako kao tri boda protiv Dinama. Nama treba ponos i volja, moramo jako "pedalirati" Smatram da je Dinamo iznad nas što se tiče snage, ne razmišljam o raspletu prvenstva nego razmišljamo samo o svakoj sljedećoj utakmici. Gorica ima jako puno mladih igrača, kao i svako prvenstvo, ne postoje lagane utakmice. Moramo odigrati veliku utakmicu ako želimo pobijediti. Hajduk je najpraćeniji, ima najviše navijača i svatko se protiv nas želi dokazati i odigrati najbolje.

Protiv Gorice će biti drugačija utakmica nego u Zagrebu, sutra ćete vi morati napadati a Gorica će igrati vašu ulogu, braniti se i prijetiti iz kontra napada. Može li Bamba pomoći?

- Bamba nije u punom treningu probali smo ubrzali njegov oporavak ali nije išlo. On je igrač fizike i brzine, na 50% nije dovoljno da bi pomogao. Sutra nas očekuje teška utakmica, dobro se brane, Dinamo su namučili, Rijeku su pobijedili. Mi ih moramo držati u njihovom polju i sv ničije lopte moramo uzeti kako bi spriječili kontra napade. Momčad mora pokazati isti mentalitet kao i protiv Dinama, kao što su pokazali i u kupu, mentalitet je bio na visokoj razini. Teren je bio blagi užas i najveći dobitak je što se nitko nije ozlijedio. To je utakmica u kojoj možeš samo izgubiti, teše nego protiv Dinama.

Marko Livaja doveo Hajduk u vodstvo protiv Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pukštas ima tri žuta kartona, jeste li razmišljali o tome da u tu ulogu stavite Krovinovića i dobijete na kreaciji?

- Ne, na toj poziciji ćemo koristiti Benrahoua ili Kalika.

U kakvoj je situaciji Stipe Biuk?

- U dobroj. Imao je pauzu od pet – šest mjeseci. Ali volim takve igrače, ima tehniku i brzinu, zadovoljan sam njime ali može se popraviti u igri jedna na jedna., Ima ogromne kvalitete, nadam se da će biti na svojoj razini.

Mario Maloča ističe da će okružiti Livaju s više igrača, jeste li se pripremili na to?

- Vidjet ćemo sutra, oni su orijentirani na obranu, nisam to primijeti, ako budu, mi imamo druge koji će preuzeti ulogu.

Sigur se vraća u momčad, dosta je upitnika je li on desni bek ili vezni igrač, gdje ga vi vidite?

- Pričao sam sa mojim suradnicima o njemu dosta, zadnja tri mjeseca on stvarno nije prošao uigravanje s obranom u punini, ili je bio ozlijeđen ili s reprezentacijom. On može igrati beka ali nije uigran kako treba. Zadnjih deset dana smo se uigravali ali nije bio. Ja ga vidim i u veznom redu, dobio je priliku u kupu, ali treba mu kontinuitet da bi nam bio od pomoći. Ali nije to njegova krivnja.

Foto: HNK Hajduk

Tko može tko ne može, u kakvom su stanju Moufi, Trajkovski, Brajković...?

- Moufi i Brajković će se vratiti u ponedjeljak u konkurenciju, Trajkovski se ozlijedio na okupljanu reprezentacije, obnovio je ozljedu zgloba i on je već dulje vrijeme u tom problemu. U odnosu na prethodne sezone nema situacije da se nakon oporavka igrač odmah vrati u igru, ne igra se odmah, nego malo po malo dobiva priliku i vraća momčadi.

Dinamo je pretrpio jako težak poraz u Europi, smijenio je i trenera. Bez obzira što se radi o jednoj od najboljih momčadi u Europi, mogu li takvi porazi narušiti atmosferu u momčadi i klubu i može li se to osjetiti u prvenstvenim utakmicama?

- Žao mi je što je kolega dobio otkaz, ne mogu drugo nego ga zagrliti i dati mu podršku. Ne opterećujem se njihovim problemima, imamo mi svojih problema. Oni igraju Ligu prvaka, to je zadovoljstvo i ja im mogu samo zavidjeti na tome. Ne znam kako će oni izaći iz krize, to znaju samo oni, a ja razmišljam samo o Hajduku i svakoj sljedećoj utakmici.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako biste rangirali pobjedu na Maksimiru u svojoj karijeri?

- Ne znam bi li je uopće stavljao u neke ljestvice. Svidjela mi se, naravno, pogotovo zbog radosti velikog broja naših navijača na tribinama. Pamtim i lijepu sliku nakon utakmice, ovo može biti dobro pogonsko gorivo za dalje. Rado se sjećam te fotografije nakon utakmice s navijačima, ali i dva stajanja na benzinskim postajama na kojima su nas navijači zaustavljali i pozdravljali. Imao sam uspjeha u karijeri, osvajao trofeje i to se posebno pamti, ali pamtit ću i ovu utakmicu.

Koliko će biti važno da i protiv Gorice navijači budu strpljivi i daju podršku.

- Svaka utakmica je teška, tri boda svugdje jednako vrijede. Ne smijemo podcijeniti suparnika koji je neugodan, moramo imati našu koncentraciju i volju da bi pobijedili ovu utakmicu.