Gattuso želi Vlašića! Napoli bi ga otkupio od CSKA za 22 mil. €

Hrvatska bi mogla dobiti novog predstavnika u Serie A! Kako piše Gazzetta dello Sport, za Nikolu Vlašića (22) zainteresiran je Napoli te su na moskovsku adresu već poslali upit za hrvatskog reprezentativca

<p>Najbolji igrač <strong>CSKA</strong> Moskve <strong>Nikola Vlašić</strong> (22) uskoro bi mogao napustiti redove ruskog velikana. Laskavu nagradu najboljeg uručili su mu navijači, a uskoro bi mu njegov trud i odličan učinak na terenu mogli omogućiti veliki iskorak i to u jedan od najboljih talijanskih klubova, tvrdi <a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Napoli/11-08-2020/calciomercato-napoli-trattativa-nikola-vlasic-cska-3801082591868.shtml" target="_blank">Gazzetta</a>.</p><p>Legenda talijanskog nogometa <strong>Gennaro Gattuso</strong> (42) u svojim bi redovima volio vidjeti Niksija, a taj je transfer odobrio i kontroverzni predsjednik <strong>De Laurentis</strong>, a sportski direktor <strong>Giuntoli</strong> već je započeo pregovore o prelasku Nikole Vlašića na San Paolo, a Rusi neće tako lako pustiti veznjaka koji prema Transfermarktu vrijedi 22 milijuna eura.</p><p> </p><p>A za tu bi ga svotu otkupili Talijani, odnosno Giuntoli je Moskovljanima ponudio 20 milijuna eura te bonuse s kojima bi se svota trebala popeti do 22 milijuna. Pitanje je je li to dovoljno za CSKA koji je Vlašića ugovorom vezao do 2024. </p><p>U dvije sezone u crvenom dresu Nikola je zabio 21 gol u 64 utakmice, a igrao je na poziciji prednjeg veznog, ali i na krilima. Također, spominje se da bi u Rusiju mogao otići i brazilski veznjak <strong>Allan </strong>(29) uz spomenutu svotu. Podsjetimo, prošle je godine CSKA otkupio Vlašića od <strong>Evertona </strong>za skoro 16 milijuna eura nakon što je bio na posudbi kod njih godinu dana.</p>