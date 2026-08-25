Gatussa zabrinulo stanje Šutala: Moramo ga vratiti u formu...

Bivši trener Hajduka, danas trener Lazija Gennaro Gattuso s pobjedom je otvorio početak talijanske Serie A. Njegova momčad s minimalnih 1-0 savladala je Bolognu za koju igra Nikola Moro. Gattuso je tako popravio dojam nakon poraza od Mantove u Kupu (2-0).

Bivši trener 'bilih' i izbornik talijanske reprezentacije komentirao je prvu prvenstvenu utakmicu. Pritom je demantirao glasine da se sukobio s upravom kluba.

- Poraz u Kupu bio je težak i osjećalo se razočaranje. Ispričao sam se, ali nije bilo nikakvog posebnog sastanka s klubom. Neki su pisali da sam se posvađao s Fabijanijem i Lotitom, no to nije istina. Radio sam svoj posao, nisam se obazirao ni na što i nisam čitao novine - rekao je.

Foto: Ciro De Luca

Gattuso je istaknuo da je bio zadovoljan s igrom njegove momčadi te da igrači daju sve od sebe. Također je naglasio kako se moraju manje mučiti na terenu.

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo prije nekoliko dana predstavljen je kao novo pojačanje u Laziju gdje je došao iz Ajaxa. Šutalo je na posudbi u rimskom klubu te će Talijani nakon završetka posudbe imati mogućnost hrvatskog braniča zadržati za stalno.

Novi trener Lazija o njemu je rekao:

- On trenutačno nije u najboljem stanju. Moramo ga vratiti u formu i nadamo se da će sve biti u redu - zaključio je.