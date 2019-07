Gauff kao Ivanišević: Dobila je pozivnicu, a sad ide po naslov!

Želim biti najbolja na svijetu, rekla je prije samo dvije godine nevjerojatna Cori Gauff. A sada krupnim koracima 'američko čudo od djeteta', kako joj tepaju, korača prema vrhu. Prije četiri mjeseca pobijedila je prvi meč na WTA Touru, a sad je prošla u osminu finala Wimbledona i mogla bi ponoviti Gorana Ivaniševića. I to sa 15 godina.

Cori se rodila 13. ožujka 2004. godine, a reket je u ruke uzela nakon što je imala šest godina, a već je s osam godina osvojila prvi turnir na nacionalnoj razini. S 13 godina bila juniorka broj 1 u Americi (uzrast do 18 godina), a iste godine zaigrala je i u juniorskom finalu US Opena. Svoj je potencijal pokazala osvajanjem Roland Garrosa u singlu i US Opena u paru u juniorskoj konkurenciji. A sad je na svoj popis stavila Venus Williams, Ribarykovu i Polonu Hercog.

Foto: Toby Melville

Gauff kao Ivanišević

No prije samo dva tjedna nije znala hoće li uopće zaigrati na Wimbledonu kao 313. na svijetu. Dobila je pozivnicu od organizatora kao i Goran Ivanišević 2001. godine, ali ona je morala odigrati još tri dodatna meča u kvalifikacijama.

Kad je doznala da će igrati na najpoznatijem teniskom turniru na planeti, s mamom je bila u trgovini, kupovala haljinu za školsku priredbu. Da joj je škola ispred svega, to je dokazala prije meča protiv Venus Williams. Naime, ona je do 23 sata učila za kontrolni iz Biologije. I naravno. Na kraju je prošla i kontrolni i Venus. Prioriteti se moraju znati: najprije škola, onda smiješ raditi svjetske senzacije u tenisu.

Foto: TOBY MELVILLE

Baš su je sestre Williams inspirirale da se kao afro-američka klinka uhvati reketa. Sa sestrama Williams veže ju i trener, Patrick Mouratoglou koji je u nekoliko navrata radio sa Cori, a inače je Serenin trener. Mlađa sestra Williams glavni joj je uzor u teniskom svijetu.

- Cura je sjajna. Njenog tatu obožavam. Normalni, dobri ljudi, sjajna obitelj - kaže Serena koja je upoznala obitelj Gauff na treninzima. Njena sestra Venus Cori je upoznala... Na terenu br. 1 u Wimbledonu.

Karijeru joj vodi Federerova agencija

Karijeru Cori 'Coco' Gauff vodi agencija 'Team 8' koju je osnovao najveći - Roger Federer, zajedno sa svojim agentom Tonyjem Godsickom. Mlada tenisačica ima potpisan ugovor s tvrtkom Barilla koja sponzorira i Federera te igra Headovim reketom, a od sponzora će kao petnaestogodišnjakinja zaraditi milijun dolara.

Foto: CARL RECINE

- Presretan sam zbog Cori. Tako je skromna i vrijedna, kao cijela njena obitelj. Pratim njene mečeve, a s obzirom na talent i radne navike mislim kako je svima jasno da joj je uspjeh 'suđen' - veli Federer.

Sport je u genu mlade teniske senzacije. Otac Corey igrao je košarku na Georgia State University, a mama Candi bila je atletičarka na Florida State University. Cijela obitelj Gauff još je prije osam godina preselila na Floridu da bi Cori imala najbolje moguće uvjete za razvoj svog teniskog talenta. 'Izgleda' da su pogodili sa procjenom...

No nevjerojatan je taj njezin mentalitet sa samo 15 godina. Prvo je vrlo lako pobijedila Ribarykovu u 2. kolu, a onda je na red došla Slovenka Polona Hercog. E tu je Amerikanka pokazala da joj je samo nebo granica.

Nova Serena na vidiku

Protiv Hercog je gubila 3-6 i 3-5, Slovenka je skroz dominirala, a onda je čudo iz Amerike pokazalo tu neustrašivost. Prvo je spasila meč loptu, pa napravila 'break' i osvojila set. U trećem setu gledali smo još veću dramu gdje su svi prisutni, osima Krajana, navijali za Cori. Pritisnula je Slovenku, a onda stigla i do pobjede u 12. gemu za apsolutni delirij na centralnom terenu. Ta nadnaravna snaga i moć su jednostavno neobjašnjivi s 15 godina. Ona ima sve predispozicije da postane nova vladarica svjetskog tenisa.

Foto: CARL RECINE

Pojavila se niotkuda, iz bunara, pokazala kakvo se to tenisko čudo rađa u Americi. Neodoljivo podsjeća po igri i stavu na terenu na neponovljivu Serenu Williams, a upravo je njezinu sestru Venus pobijedila u prvom kolu. Sjajan forhend, odličan servis i neustrašivost. E to je ono što dijeli sjajne tenisačice od dobrih.

Goran Ivanišević jedini je u povijesti Wimbledona koji je do naslova došao nakon što je dobio pozivnicu od organizatora, takozvani 'wild card'. On je titulu osvojio s 30 godina, dok je njoj duplo manje, 15. No njegovo ime bi uskoro moglo biti obrisano iz tog rekorda jer mlada Amerikanka ne misli stati.

Foto: TOBY MELVILLE

No težak je zadatak čeka u osmini finala. Tamo će igrati protiv Simone Halep, sedme na svijetu i bivše osvajačice Roland Garrosa. Ali to očito ništa ne znači za Cori koja nezaustavljivo 'jurca' prema teniskom vrhu.