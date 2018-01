Gavranović je igrač Dinama! U Rijeci me neće lijepo dočekati...

Dinamo je danas predstavio svoje prvo zimsko pojačanje - Marija Gavranovića. I time je službeno završena višemjesečna trakavica oko nogometne budućnosti ponajboljeg napadača lige. Mario Gavranović još se na ljeto "nudio" Dinamu, no sve je zaključeno nekoliko mjeseci kasnije.

Nova modra "jedanaestica" u Maksimir je stigla nasmiješena; spremna za nadolazeće izazove, pa i još jedan - naslov prvaka.

- Jako sam sretan što se sve završilo u dobrom smjeru, odmah sam želio doći u Dinamo. Nadam se da ću se brzo prilagoditi momčadi, jedva čekam da počne taj nastavak sezone - rekao je u svom uvodu Mario Gavranović, koji je opisao kako je živio posljednje mjesece kao igrač Rijeke:

- Gledajte, tada se nije još znalo da će sve ovako završiti, ali to je vrijeme sada iza mene. Na terenu sam uvijek davao maksimum za Rijeku, a drago mi je što sam s tim klubom uspio ostvariti visoke ciljeve. No, sada želim slične stvari ponoviti u Dinamu; cilj mi je opet dupla kruna i odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Kakav doček očekujete od navijača Rijeke na Rujevici?

- Sigurno da me publika tamo neće dobro primiti, to je normalno kada prelazite u redove rivala. No, mislim kako sam za Rijeku uvijek igrao pošteno i davao maksimum, tako da sam zadovoljan. I kako god me god oni primili ja sam sada igrač Dinama. Bilo je još ponuda, ali ja sam baš želio doći u Dinamo.

Jeste li možda o novom klubu pričali s bivšim suigračem Markom Leškovićem?

- Ne, nismo baš toliko dugo igrali zajedno, pa se nismo praktički niti najbolje upoznali. On je tada bio ozlijeđen, no imat ćemo sada prilike puno pričati i razgovarati o svemu.

Zašto ste uzeli broj 11?

- Sviđa mi se taj broj, ništa posebno.

Jeste li pričali i sa švicarskim izbornikom Vladimirom Petkovićem?

- Da, izbornik Petković je informiran o mom prelasku u Dinamo, rekao mi je kako je najvažnije da igram, samo ću tako imati šansu za plasman na Svjetsko prvenstvo. Cilj mi se nametnuti u Dinamu i igrati što više, pa kroz dobre igre pokušati mjesto na Mundijalu.

Koliko biste golova voljeli postići na proljeće?

- Neću o brojkama, bitno je samo osvojiti duplu krunu.

U modroj svlačionici više nema Angela Henriqueza, pa će vam konkurencija biti Armin Hodžić...

- Armin Hodžić je jako dobar napadač, sada ću ga moći još bolje upoznati. Kako njega tako i druge suigrače, osjetiti kako tko na koji način voli primati loptu, kako se otvarati. Dinamo ima dosta kvalitete u svojoj momčadi. Tko je za mene najbolji igrač Dinama? Svi su najbolji.

Puno se pisalo kako je vaša obitelj oduvijek simpatizirala Dinamo...

- Ja sam rođen u Švicarskoj, pa sam malo manje doživljavao hrvatski nogomet od svoje obitelji. Istina, oni su svi Dinamovci, pa sam tako i ja naučen navijati za Dinamo.

Ipak, još davnih dana odabrali ste nastupe za švicarsku reprezentaciju...

- U tom trenutku sam mislio kako je za mene najbolja solucija švicarska reprezentacija. U to sam vrijeme imao bliske kontakte s tadašnjim izbornikom Ottmarom Hitzfeldom. Ja sam prošao sve mlađe kategorije Švicarske, pa je logičan put bio i nastup za švicarsku A vrstu. Hrvatska? Oni su me zvali tek kada sam napravio 'boom' u Bundesligi, no ja sam već odavno bio u kontaktu s izbornikom Švicarske.

Hrvatskoj ste zabili dvaput na prijateljskoj utakmici u Splitu...

- Haha, bio je to specifičan osjećaj, ipak sam zabio svojoj zemlji. I bilo mi je drago što sam zabio dva gola, makar mi doma taj dan i nisu baš bili sretni. No, bila je to prijateljska utakmica. Hoću li Hrvatskoj zabiti i u Rusiji? Ako budemo igrali međusobno volio bih opet zabiti, najbolje da to bude u finalu.

Osjećate li pritisak jer ste ovdje dovedeni kao veliko pojačanje?

- Svatko tko nosi ovaj dres mora osjećati određen pritisak, ali to me ne zamara previše. Svjestan sam svojih kvaliteta i znam da ću ih ovdje pokazati.

Dinamo danas izgleda bolje nego prošle sezone.

- Mislim da je Dinamo drugačiji nego lani kada je Rijeka bila dominantnija u Hrvatskoj. Trener Mario Cvitanović je sigurno donio svoju 'ruku', no sad ću kao igrač Dinama bolje vidjeti kako to sve funkcionira. Nisam još sasvim unutra, pa mi je teško pričati o stilu i načinu rada trenera Cvitanovića.

Adaptacija neće biti problem.

- Dobro pričam hrvatski jezik tako da mogu sa svakim komunicirati. Nisam imao problema s prilagodbom u Rijeci, pa ih tako neće biti niti u Zagrebu - završio je Gavranović...

Riječ je dobio i sportski direktor Marijan Vlak..

- Izuzetna nam je čast u ovom trenutku predstaviti Marija Gavranovića, smatram da smo napravili pravi posao i doveli istinsko pojačanje. Gavranović ima međunarodnog iskustva, zadnje dvije godine je u dresu Rijeke ostavio dubok trag, bio jedan od važnih kotačića svoje momčadi od koje smo lani izgubili i prvenstvo i Kup. Vjerujem da će se vrlo brzo adaptirati u našu momčad, pa već otpočetka pokazati što zna i opravdati dolazak u klub. Potpisao je na tri godina, a o njegovim godišnjim primanjima ovdje ne želim govoriti, to je poslovna tajna. Prijelazni rok praktički još nije niti počeo, nešto će se sigurno događati i u budućnosti, ali sada je prerano pričati o tome. U svakom slučaju nema još ništa konkretno - rekao je Vlak.