Gavranović nije mogao hodati; Pjatov: Hej, pa niste vidjeli sve

Dinamo je imao korner u drugom poluvremenu, Mario Gavranović je kružio oko golmana Pjatova i smetao mu, a onda ga je ovaj poslao u 'zemlju snova'. Golman Šahtara neobjašnjivo ga je uhvatio rukama za vrat, a onda ga je i poklopio nogama.

Napadač Dinama se srušio i uhvatio za nogu, a Pjatov širio ruke i čudio se Lahozu zašto je to penal. Pa neka se on i dalje čudi, a mi se čudimo kako ovo može napraviti jedan golman koji se bavi nogometom već 100 godina.

Nakon što je iznudio penal, Gavranović je napustio igru i otišao kod liječnika, a tek nakon utakmice je osjetio prave posljedice. Kako piše SN, napadač je vidno šepao nakon izlaska iz svlačionice i uz pomoć liječnika je ušao u autobus. Nije ni čudo, ukrajinski golman je očito dao sve od sebe samo da ga sruši koristeći se i nogama i rukama. No i dalje ne možemo shvatiti njegovu reakciju...

- Baš mu je Pjatov pao cijelom težinom na nogu, iskrenuo je zglob. Ali vjerujem da neće biti ništa ozbiljno - rekao je Nenad Bjelica o Gavranoviću.

Nije baš blistao ove sezone, jednostavno ga nije išlo, previše je promašivao. Ali danas je odradio svoju ulogu i odigrao zaista dobru utakmicu. Sa svojim pozicioniranjem je otvarao prostor za Olma i Oršića, a uspio je i izboriti penal za 2-1.

O penalu je dušu otvorio i počinitelj Andrij Pjatov.

- U snimkama možete vidjeti da sam ga faulirao, ali ne možete vidjeti cijelu snimku te situacije kada me Gavranović blokirao. Rekao sam sucu da je napadač Dinama došao kod mene i nije uopće gledao loptu nego kako mene omesti. Sudac je na kraju dosudio penal.

Na kraju Dinamo, nažalost, nije izdržao te je Dodo zabio za 2-2 15 minuta prije kraja utakmice.

No nema previše žaljenja, već za 15 dana Dinamo će imati priliku isprati taj gorak okus iz Harkiva i doći do pobjede protiv Šahtara na punom Maksimiru. Pobjede koja bi ih sasvim približila do osmine finala Lige prvaka.