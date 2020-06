Gavranović odradio posljednji trening i oprostio se od suigrača

Mario Gavranović za Dinamo je skupio 88 nastupa, zabio 18 golova (samo dva u Europi). Najbolje partije pružao je na Poljudu, a 'modrima' je 2018. godine donio Kup...

<p><strong>Mario Gavranović</strong> (30) danas je odradio posljednji trening kao igrač Dinama! Švicarskom napadaču ugovor s 'modrima' traje još šest dana, do 30. lipnja, no u dogovoru s čelnicima kluba od suigrača se oprostio na današnjem treningu. Preostale dane do isteka ugovora, iskusni će napadač iskoristiti za 'pakiranje kofera' i odlazak iz <strong>Hrvatske</strong>. Mario Gavranović sada je slobodan igrač, te u potrazi za novom igračkom destinacijom, u Maksimiru je svoje odigrao...</p><p>U Dinamo je stigao u siječnju 2018. godine, pa za 'modre' skupio 88 nastupa u kojima je postigao 28 golova, tome dodao i 11 asistencija. Ove sezone stigao je i do trećeg uzastopnog naslova prvaka s <strong>Dinamom</strong>, osvojio je jedan Kup (2017/18.) i jedan Superkup (2018). No, Gavranović je svojoj kolekciji hrvatskih trofeja dodao još i dvostruku krunu s <strong>Rijekom </strong>u sezoni 2016/17. kada je bio i jedan od ponajboljih igrača te momčadi.</p><p>Mario Gavranović redovito je za Dinamo 'isporučivao' u HNL-u (58 utakmica, 21 gol), vrlo je efikasan bio i u Kupu (osam utakmica, pet golova), dok je ipak 'zakazao' na europskoj sceni. Za Dinamo je skupio 21 europski nastup, a zabio tek dva pogotka. Prvi na prošlosezonskom domaćem dvoboju s <strong>Astanom </strong>(1:0), drugi u grupnoj fazi Europske lige kada su 'modri' slavili kod <strong>Spartak Trnave</strong> 3-1.</p><p>Za Dinamo je debitirao 10. veljače 2018. godine u Gradskom Vrtu, Dinamo je s 4-2 bio bolji od Osijeka, a za Zagrepčane su tada još nastupali <strong>Lecjaks, Benković, Doumbia,</strong> Soudani, Rrahmani, Hodžić... Mario Gavranović je u drugi plan počeo 'padati' eksplozijom <strong>Brune Petkovića</strong>, pa je u posljednje dvije sezone samo sedam puta (dva puta ove sezone) na terenu bio svih 90 minuta. A u te dvije godine za Dinamo je zaigrao čak 70 puta.</p><p>Najbolje partije, ali i najdojmljivije utakmice, pružao je na - <strong>Poljudu</strong>. Splićane je prvi put u Splitu 'potopio' u travnju 2018. godine zabivši oba pogotka u pobjedi Dinama 2-1, drugi put u travnju 2019. godine kada je zabio jedini gol u pobjedi <strong>Dinama</strong> 1-0. No, za bijele je bio koban i u Zagrebu, 'modri' su u svibnju 2019. slavili 3-1, a Gavranović je Hajduku zabio dva gola. Uz sve to, Gavranović je Dinamu donio i <strong>Kup 2018. godine</strong>, tada je Hajduku zabio za pobjedničkih 1-0 u Vinkovcima.</p><p>Igor Jovićević tako do kraja sezone više neće računati na Marija Gavranovića, udarna igla Dinama bit će Bruno Petković, dok će ozbiljnu minutažu dobiti i <strong>Sandro Kulenović</strong>.</p>