Gavranović se vratio u Dinamo: Obitelji je laknulo, pripremili su se za malo dalje putovanje...

<p>Zvali su me ljudi iz vodstva kluba i pitali bih li se htio vratiti. Razgovor nije trajao niti deset minuta i sve smo dogovorili. Rekao bih na obostrano zadovoljstvo, rekao nam je<strong> Mario Gavranović (</strong>30).</p><p>U petak poslijepodne vratio se u <strong>Zagreb</strong>, navečer je dobio medalju, bio je na proslavi naslova, a u međuvremenu je potpisao trogodišnji ugovor s voljenim klubom. U Dinamu je bio od siječnja 2018. do lipnja 2020. godine, prije mjesec dana otišao je iz Maksimira, ali se brzo vratio. I potpisao do 2023.</p><p>- Imao sam ponuda. Ovo za klubove u Švicarskoj nije bilo istina, ali ponuda je bilo. Ne bih se vratio u <strong>Dinamo </strong>da to nije bila najbolja opcija za mene. Bio sam tu, volim klub, ljudi ovdje me vole i cijene tako da je to najbolja opcija i za mene i moju obitelj što mi je bilo jako važno u odabiru kluba - kaže Gavro i nastavlja:</p><p>- Osjećao sam se prelijepo u dvije i pol godine ovdje, našao sam dosta prijatelja u Zagrebu. Nije samo do kluba za kojeg navijam nego do grada, navijača i ljudi koje sam ovdje upoznao i s kojima se družim. Puno mi znači što sam potpisao novi ugovor. Puno mi je ljepše biti u Zagrebu i biti igrač Dinama nego negdje drugdje.</p><p>Potvrdio je Mario kako će u Dinamu i dalje nositi broj 11. Ove je sezone zabio četiri gola. Nije prvak bio dobar u posljednjim utakmicama. Jako se mučio, igra loše, ali protiv Varaždina je to napokon izgledalo dobro.</p><p>- Dobro je da završava ova sezona, koja je bila jako uspješna. Unatoč ovome što je bilo poslije pauze zbog korone. Siguran sam da u sljedećim tjednima do početka prvenstva imamo vremena da se dobro pripremimo i vratimo igru koju smo imali do prije korone - optimističan je Gavranović, čija je obitelj presretna razvojem situacije.</p><p>- Svi su sretni jer ipak Zagreb nije toliko daleko od Švicarske i mogu često doći posjetiti me. Iskreno, bili su se pripremili da ću karijeru nastaviti malo dalje pa je i njima laknulo kada se situacija razvila u ovom smjeru - kaže za kraj Mario.</p><p>Odavno znamo da je veliki dinamovac, to nikad nije krio. Cijela obitelj voli klub iz Maksimira i Marija su odgojili da voli Dinamo. Nikad nije bila sporna njegova kvaliteta i on će sigurno i u naredne tri sezone zabijati važne golove.</p>