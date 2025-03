Gazda Uniteda najavio je novi stadion i - štednju: 'Hoćete li pojačanja ili besplatni ručak?'

Britanski milijarder 72-godišnji Jim Ratcliffe, koji je najveći pojedinačni dioničar Manchester Uniteda, u velikom intervjuu objavljenom na BBC-u istaknuo je da mu nimalo ne smeta što je nepopularan kod navijača "Crvenih vragova", te da je njegov jedini interes vratiti klub na stazu slave. United je imao 1112 zaposlenika, a otpušteno ih je 250. Također, usred sezone poskupile su određene skupine ulaznica, a preostalim zaposlenicima je ukinut besplatni ručak.

- Na što želite potrošiti novac, na dovođenje najboljih nogometaša na svijetu ili na besplatni ručak. Ovih dana ne uživam u čitanju novina, ali potezi koje smo poduzeli bili su neophodni. Nimalo mi ne smeta što ću neko vrijeme biti nepopularan u javnosti, spreman sam to podnijeti. Moj jedini interes je da vratim klub na stazu slave - kazao je Ratcliffe, koji je potrošio milijardu i 540 milijuna eura svog novca da bi on i njegova tvrtka kćer "Ineos Sport" sa ukupno 28,94 posto postali najveći pojedinačni dioničar Uniteda.

Ratcliffe je osnivač i prvi čovjek multinacionalne kemijske kompanije INEOS i do 2023. bio je najbogatiji Britanac, a njegovo bogatstvo procijenjeno je na 35,57 milijardi eura. Povećanjem svog udjela u vlasničkoj strukturi kluba, Ratcliffe je postao prvi čovjek nogometnih operacija u Manchester Unitedu, a to znači da odlučuje o svemu kad je u pitanju sportski dio djelovanja kluba, o imenovanju trenera, igračkim transferima i mnogim drugim pitanjima.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

- Ako trošite više negoli što zarađujete to je siguran put u propast, a United bi do kraja ove godine ostao bez gotovine da smo nastavili raditi kao prije. Klub je sedam sezona trošio više negoli su mu bili prihodi. Za tri godine stvari će biti potpuno drugačije, bit ćemo najprofitabilniji klub na svijetu, imat ćemo novi velebni stadion i ponovno ćemo osvajati trofeje - izjavio je Ratcliffe.

Novi stadion kapaciteta 100.000 gledatelja koštat će oko dvije milijarde eura. Bio bi izgrađen na zemljištu u vlasništvu kluba odmah uz Old Trafford (76.000 gledatelja) na kojem bi utakmice igrale nogometašice i mlađi uzrasti.

Iako portugalski trener Ruben Amorim, koji je u studenome preuzeo kormilo, nije uspio rezultatski uzdići klub, Ratcliffe ima veliko povjerenje u njega.

- Amorima prati nesreća, ima velikih problema s ozlijeđenim igračima. No, ja mislim da je on izvrstan mladi trener, koji će dugo biti u klubu. On želi u svlačionici imati igrače s pobjedničkim mentalitetom i neće trpjeti ništa manje od toga. Igrači moraju doći na njegovu valnu duljinu - rekao je Ratcliffe, dodajući da među sadašnjim igračkim kadrom ima nogometaša koji su preplaćeni te onih koji kvalitetom ne zaslužuju dres Manchester Uniteda.