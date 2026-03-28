Gazzetta: Dimarco se ispričao Džeki jer je slavio prolazak BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prošla je u finale playoffa za Svjetsko prvenstvo, a tamo će igrati protiv Italije 31. ožujka. Talijani su na mobitelima pratili rasplet raspucavanja i proslavili prolaz "zmajeva", što su u BiH doživjeli podcjenjivački, a sada je priča dobila i nastavak.

Naime, Federico Dimarco je uputio ispriku Edinu Džeki odmah nakon što je video slavlja Talijana dospio u javnost, prenosi Gazzetta Dello Sport. Džeko i Dimarco su bivši suigrači iz Intera, gdje su igrali od 2021. do 2023., a zajedno su osvojili Kup i dvaput Superkup.

Talijanski savez, s druge strane, smatra da je čitava priča prenapuhana, prenosi Gazzetta.