Gazzetta: Dinamo želi Modrića, ali on ima samo dvije opcije...

Luka Modrić zadobio je ozljedu jagodične kosti u utakmici protiv Juventusa i u Milanu se postavilo logično pitanje: Je li to bila posljednja utakmica hrvatskog maestra u crveno-crnom dresu? U klubu vjeruju da bi ga mogli osposobiti do kraja sezone te da bi igrao sa zaštitnom maskom, ali veća je zabrinutost hoće li Modrić biti tu i iduće sezone. Iako još nije ništa službeno, sve upućuje na to da ćemo Modrića gledati u dresu Milana, a o tome je pisala i Gazzetta dello Sport.

"Luka Modrić je u svojoj debitantskoj sezoni s Milanom priželjkivao završnicu ispunjenu slavljem i priznanjem s tribina. Ovacije je na kraju i dobio, ali u potpuno neočekivanom i nepoželjnom trenutku. Njegov nastup u derbiju protiv Juventusa prekinut je desetak minuta prije kraja nakon sudara u zraku s Locatellijem, pri čemu je zadobio prijelom jagodične kosti. Slika iskusnog osvajača Zlatne lopte, koji i u poznim igračkim godinama neumorno ulazi u duele u utakmici bez rezultatskog značaja, snažno je odjeknula među navijačima na San Siru", započinje Gazzetta.

Iako nije želio da sezona završi na takav način, cijela situacija dodatno ga je povezala s klubom. Podrška koju je dobio, od suigrača do klupskog vodstva koje ga je posjetilo tijekom oporavka i to je ostavilo snažan dojam. U međuvremenu su se posložila i dva ključna uvjeta za njegov mogući ostanak: kontinuitet na klupi pod vodstvom Massimiliana Allegrija i izgledan plasman u Ligu prvaka. Odnos s Allegrijem je izvanredan, što potvrđuje i činjenica da je Modrić ove sezone odigrao 2788 minuta, najviše u posljednjih pet godina.

"Ipak, postoji i emotivna alternativa, a to je povratak u Dinamo, klub iz kojeg je sve počelo i koji bi ga rado vratio natrag. Posebnu težinu toj opciji daje činjenica da je u klubu važnu ulogu preuzeo Zvonimir Boban, njegov uzor iz mladosti i razlog zbog kojeg je zavolio Milan. Ipak, trenutačno se čini da ga više privlači ideja da još jednom zaigra na najvećoj europskoj pozornici upravo u dresu Milana. Opcije izvan Europe, poput angažmana u drugim ligama, nisu u njegovom fokusu. Prema svemu sudeći, izbor je sveden na dvije mogućnosti: još jedna sezona u Milanu ili završetak karijere. Ako se odluči na oproštaj, upravo bi San Siro mogao postati mjesto njegovog posljednjeg izlaska pred publiku", završila je Gazzetta.