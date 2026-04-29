Gazzetta: Dolazak Bennacera u Dinamo nije prošao najbolje...

Dolazak Ismaela Bennacera u Dinamo odjeknuo je hrvatskim nogomet poput prave "nuklearke". Alžirski reprezentativac došao je iz Milana i trebao je donijeti veliku kvalitetu veznom redu novoj momčadi Marija Kovačevića. Ipak, ozljede su ga spriječile da Dinamu donese više i da vrati formu kakvu je imao u Milanu, tako da njegova posudba u Dinamu nije bila na očekivanoj razini, a Dinamo je i bez njega relativno lako došao do titule. O tome je pisala i Gazzetta dello Sport.

"Među igračima koji se vraćaju s posudbi u Milan, najkompliciranija situacija je s Alžircem Ismaelom Bennacerom. Njegova posudba u Dinamu nije išla onako kako se očekivalo i hrvatski prvak ga neće zadržati, pa se Bennacer vraća u Milan. Dva su glavna razloga koja kompliciraju njegovu situaciju. Zdravlje, koje nije na najboljoj razini, te visoka plaća od četiri milijuna eura neto po sezoni, koja mu znatno sužava izbor novog kluba", pišu Talijani pa dodaju:

"Bennaceru je preostala još jedna godina ugovora s Milanom, a budući da je njegova knjigovodstvena vrijednost već amortizirana, Rossoneri odlazak neće kočiti visokom odštetom. Prioritet kluba je rasteretiti proračun ukidanjem njegove plaće, pa bi već i ušteda na tom bruto iznosu za Milan predstavljala financijski dobitak, neovisno o odšteti."

Za Dinamo je Bennacer odigrao 14 utakmica uz jedan gol i dvije asistencije. Zagrebački klub ga može otkupiti na kraju sezone, ali šanse za to su jako male. Ugovorom je vezan za Milan do 2027. pa će klub vjerojatno tražiti opciju za prodaju ili novu posudbu.