NEUNIŠTIVI HRVAT

Gazzetta: Luka Modrić još ne može normalno jesti, ali juri na teren. Vodi se primjerom Džeke

Piše Petar Božičević,
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

"To ne uključuje samo ohrabrivanje suigrača ili da ga se vidi na fizioterapiji ili vježbanju u teretani. Bivši osvajač Zlatne lopte želi biti ključni igrač na terenu, dajući primjer", pišu Talijani, između ostalog

Luka Modrić (40) kroz karijeru se isprofilirao kao veliki profesionalac, a svoju ozbiljnost i posvećenost dokazuje i u poznim igračkim godinama. Hrvat se želi vratiti na teren što prije i pomoći Milanu da izbori Ligu prvaka, prenosi Gazzetta Dello Sport.

"Luka Modrić juri kako bi se vratio na teren prije kraja sezone. Samo osam dana nakon operacije lijeve jagodične kosti prošlog ponedjeljka, pojavio se jučer ujutro u 10:00 sati u Milanellu. Ispred je roka, s obzirom na to da je trebao mirovati barem 10-15 dana. Ali kod kuće je... spreman za povratak, a osim cilja da bude ključni igrač na Svjetskom prvenstvu, želi pomoći i AC Milanu da osigura kvalifikacije za Ligu prvaka", pišu i dodaju:

"To ne uključuje samo ohrabrivanje suigrača ili da ga se vidi na fizioterapiji ili vježbanju u teretani. Bivši osvajač Zlatne lopte želi biti ključni igrač na terenu, dajući primjer stisnutim zubima u najvažnijim trenucima. A kada se takav vođa, unatoč 40. godini i vitrini s trofejima, gura na klupu u Genovi na pretposljednjoj utakmici ili na teren protiv Cagliarija u finalu, ostali ne mogu ne slijediti ga. To je pozitivna energija za skupinu". 

Chelsea v AC Milan - Pre Season Friendly - Stamford Bridge
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Modrić je u ponedjeljak u klinici La Madonnina skinuo zaštitnu masku kako bi mu skinuli šavove s lica, a već u utorak stigao je u trening centar Milan i krenuo s posebnim vježbama. 

Njegov oporavak bit će postepen, još uvijek Modrić ne može normalno jesti, a na treninge će se vratiti prvo sa zaštitnom maskom, prenosi isti izvor. Ovakvu sličnu ozljedu imao je Victor Osimhen, kojem je za oporavak trebalo 55 dana, dok se Modrić nada ponoviti primjer Edina Džeke, koji se u listopadu 2019. nakon loma jagodične kosti vratio nakon samo dva tjedna. 

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić želi ostati u Milanu iduće sezone, ali to će ovisiti o tome hoće li se Milan plasirati u Ligu prvaka ili ne. 

