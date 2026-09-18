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GAZZETTA ANALIZIRA

'Luka Modrić ovo nije zaslužio'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
'Luka Modrić ovo nije zaslužio'
Foto: Daniele Mascolo
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Milanov kiks protiv Benfice raspirio je dramu u Italiji; Gazzetta propitkuje Amorima, njegov sustav igre i Modrićevu minutažu u tom sustavu

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Milanov početak sezone ponovno je otvorio niz pitanja u talijanskim medijima. Nakon domaćeg poraza u srijedu od Benfice 2-0 u prvom kolu Europske lige, Gazzetta dello Sport objavila je opsežnu analizu stanja u momčadi Rubena Amorima, iako su 'rossoneri' do sada odigrali tek pet utakmica u sezoni. U talijanskom prvenstvu nemaju poraz, uz dvije pobjede i dva remija, ali najčitaniji talijanski sportski list u tekstu se bavi s nekoliko tema, među kojima su budućnost trenera, moguće aktivnosti Milana tijekom zimskog prijelaznog roka te status Luke Modrića koji protiv Portugalaca nije ulazio u igru (41).

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Foto: Snimio čitatelj 24sata

Posebno se analizira promjena u sustavu igre. Amorim je momčad između ostalog prebacio iz 3-5-2 u 3-4-2-1, a talijanski medij smatra da je takva postavka utjecala i na ulogu hrvatskog veznjaka. Modrić u novom sustavu ima veće zahtjeve kada je riječ o pokrivanju prostora u sredini terena.

Upravo je njegova minutaža jedna od tema kojima se Gazzetta detaljnije bavi. Modrić je u prvih pet utakmica sezone tri puta započeo susret u početnoj postavi. U jednom od tih dvoboja zamijenjen je već na poluvremenu, dok je u drugom na terenu proveo približno pola sata.

Serie A - AC Milan v Venezia
Foto: Daniele Mascolo

Talijanski list pritom podsjeća da je Modrić prošle sezone imao vrlo važnu ulogu u momčadi, dok je na početku nove kampanje njegova pozicija manje definirana. Amorim je, prema navodima Gazzette, već dao naslutiti da bi hrvatski veznjak mogao imati problema s utakmicama u kojima se od momčadi traži visok intenzitet i velika količina trke.

Promjena sustava dodatno komplicira njegovu situaciju. U formaciji 3-4-2-1 Modrić više nema istu vrstu zaštite koju je imao u ranijoj postavci, a od veznjaka se očekuje pokrivanje većeg prostora. Zbog toga Gazzetta postavlja pitanje koliko će često Amorim koristiti hrvatskog kapetana u susretima protiv suparnika koji zahtijevaju visok fizički intenzitet.

Medij ističe i da Modrić u Milan nije stigao tražiti povlašten status. Hrvatski nogometaš odlučio je nastaviti karijeru u Italiji te je pritom javno govorio o svojoj povezanosti s klubom i želji da pomogne Milanu u povratku prema vrhu.

Serie A - AC Milan v Venezia
Foto: Daniele Mascolo

Istodobno, Gazzetta naglašava da se njegov status ne može promatrati odvojeno od ukupne igre momčadi. Milan je sezonu otvorio protiv Torina, a samo 25 dana kasnije uslijedio je poraz od Benfice, nakon kojeg je talijanski medij zaključio da je momčad izgubila dio karakteristika koje je pokazivala na početku Amorimova mandata.

Gazzetta zato Modrićevu situaciju smješta u širi kontekst. Pitanje nije samo koliko će hrvatski veznjak igrati, već i kako će Amorim rasporediti minutažu između različitih profila igrača te kakvu će ulogu Modrić imati u nastavku sezone.

Sezona je još u ranoj fazi, no činjenica je da je Modrićeva početna minutaža osjetno drugačija nego što je bila njegova uloga u prethodnoj sezoni. Sljedeće utakmice pokazat će hoće li se njegov status stabilizirati ili će ostati igrač kojeg će Amorim koristiti ovisno o protivniku i zahtjevima pojedine utakmice.

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