MUČE SE BEZ MAESTRA

Gazzetta: Milan je inferioran kad nema Modrića da ga vodi

Milan bez Modrića tone! Poraz od Atalante ugrozio Ligu prvaka, a tuga je gledati ih bez vodstva maestra. Hoće li Modrić ostati ako ne izbore elitno natjecanje

Bez Luke Modrića očito ne ide. Milan je bez hrvatskog maestra izgubio još jednu utakmicu. Atalanta je sa San Sira odnijela sva tri boda (3-2) i sada je Milanu ozbiljno ugrožena Liga prvaka. Juventus je dobio Lecce i preskočio Rossonere te momčad Maxa Allegrija ima 67 bodova i na četvrtom je mjestu. Isto toliko bodova ima i Roma na petom, a Como je na samo dva zaostatka. Prve četiri pozicije nose najelitnije europsko natjecanje iduće sezone, do kraja su dva kola i Milan se mora trgnuti.

Upravo o krizi u Milanu pisala je Gazzetta dello Sport te je naglasila važnost Luke Modrića, ali i opomenula da se Milan ne smije potpuno oslanjati na igrača koji ima 40 godina na leđima.

"Milan je momčad bez igre i identiteta, fizički potpuno izmorena i inferiorna bez vodstva Luke Modrića. Bilo je tužno gledati kako se Ricci patio u veznoj liniji. Kao da je držao tablu s natpisom 'Modrić je nekad ovdje vladao'. Milan je bio bez ikakve ideje. Sve ovo je rezultat potpuno promašenih prijelaznih rokova. Milanu treba rekonstrukcija s mladim talentima, ne smije se više ovisiti isključivo o starom Modriću", stoji u tekstu.

Potpuni debakl bio bi da Milan ne izbori Ligu prvaka. O tome bi mogao ovisiti i ostanak Modrića u klubu. Talijanski mediji pišu da hrvatski kapetan samo mora potvrditi produženje ugovora, ali ako se ne bude igrala Liga prvaka, upitno je hoće li to napraviti. Do kraja sezone Milan će igrati s Genoom u gostima i Cagliarijem kod kuće.

